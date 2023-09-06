“كل ما حدث كان متعمداً”.. تصريح ناري من مدرب هولندا عن ليونيل ميسي (فيديو)

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وطن- زعم مدرب منتخب هولندا فان خال، في تصريح ناري تعمد المسؤولين على نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022 الماضية، لجعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطلاً لكأس العالم.

وقال المدرب الهولندي لويس فان خال، في تصريح نشرته شبكة “NOS” الهولندية، بشأن تتويج الأرجنتيني ميسي ببطولة كأس العالم قطر 2022، ” أنا أعني ما أقوله.. كان هناك تعمد لجعل ليونيل ميسي بطلاً لكأس العالم!”.

تصريح مدرب هولندا عن ليونيل ميسي

وتابع مدرب منتخب هولندا فان خال، ” عندما ترى كيف كان لاعبو منتخب الأرجنتين يسجلون الأهداف، وكيف كانوا يتجاوزن الخطوط بدون عقوبة؟!”.

وختم المدرب حديثه، ” تعرف أن كل ما حدث في المونديال كان متعمداً!”.

تعليق فان دايك على تصريح فان خال مدرب هولندا

وعلق نجم فريق ليفربول وقائد منتخب هولندا (الطواحين)، فان دايك، على تصريحات مدرب منتخب بلاده لويس فان خان عن البرغوث ميسي، ” يستطيع أن يقول ما يحلو له، لكنني غير مقتنع بما يقول. ولا أستطيع أن أشاركه الرأي”.

وحينما سئل فان دايك قائد منتخب هولندا، عن تبني فريقه رأي المدرب. فان خال، بشأن مجاملة ميسي في مونديال كأس العالم الماضية في قطر 2022، أجاب: ” لا”.

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وكان منتخب هولندا قد أقصي من منافسات دور ربع النهائي من نسخة مونديال كأس العالم 2022، أمام الأرجنتينين البطل، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل بهدفين لكليهما.

كما وشهدت المباراة آنذاك مشادة كلامية بين مدر

ب منتخب هولندا لويس فان خال والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. بوضع يديه على أذنيه، ساخراً من تصريحات الأخير بشأن أداء لاعبي منتخب الأرجنتين في المونديال.

ومن الجدير بالذكر، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده للتتويج. بلقب مونديال كأس العالم قطر 2022، على حساب الوصيف فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على ملعب (لوسيل) في دولة قطر.