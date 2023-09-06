الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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رياضة

قبلة المونديال تُطيح بمدرب منتخب إسبانيا للسيدات فيلدا (صور)

إقالة مدرب إسبانيا للسيدات فيلدا على خلفية دعمه رفض قرار استقالة لويس روبياليس

كتب فارس أبو شيحة
روبياليس والمدرب فيلدا
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس والمدرب المقال فيلدا
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وطن- قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة مدرب منتخب إسبانيا للسيدات خورخي فيلدا من مهامه كمدير فني ورياضي، على خلفية الأحداث التي أثارت الجدل في احتفال الفوز بنسخة مونديال كأس العالم للسيدات 2023.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة X، ” قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الانفصال عن خورخي فيلدا كمدرب ومدير رياضي لمنتخب إسبانيا للسيدات”.

إقالة مدرب منتخب إسبانيا للسيدات فيلدا

وجاء أولى خطوات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في إعادة هيكلية لسلطات كرة القدم الإسبانية. بسبب حالة الجدل التي أثارت خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، نجمة منتخب إسبانيا للسيدات جيني هيرموسو.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإقالة فيلدا
تغريده الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإقالة خورخي فيلدا

كما وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجديد، الذي شكل بعد إيقاف رئيس الاتحاد روبياليس، بقرار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وافق على قرار فسخ تعاقده مع المدرب فيلدا.

هيرموسو وقبلة روبياليس

وأثارت قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس 46 عاماً، مع نجمة المنتخب الإسباني للسيدات هيرموسو، الجدل الواسع والغضب العالمي خلال الاحتفال بتوزيع ميداليات فوز سيدات إسبانيا. بنسخة مونديال كأس العالم للسيدات في مدينة سيدني الأسترالية الشهر الماضي.

كما وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إيقاف روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن ممارسة أي نشاط رياضي على المستويين الوطني والدولي. لمدة لا تقل عن 90 يوماً، إلى جانب فتح تحقيق معه بشأن قبلة المونديال.

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ورفض رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، في خطاب بوقت سابق. أمام الجمعية العمومية للاتحاد تقديم استقالته من منصبه، استجاباً للضغوط الممارسة عليه. من قبل الحكومة الإسبانية ونجوم منتخب إسبانيا للسيدات والجماهير بسبب تصرفاته في احتفالات فوز إسبانيا مونديال كأس العالم للسيدات.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم وإقالة المدرب فيلدا
إقالة مدرب منتخب إسبانيا للسيدات خورخي فيلدا

منتخب إسبانيا للسيدات

كما وعلل الإسباني روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، بأن قبلته مع نجمة المنتخب الإسباني هيرموسو حصلت بالتراضي.

ولجأت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات، المتوجات بنسخة مونديال كأس العالم للسيدات إلى الإضراب عن المشاركة الدولية. مع المنتخب، في ظل عدم حدوث أي تغيير على صعيد رأس الاتحاد الإسباني.

روبياليس وهيرموسو
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس واللاعبة هيرموسو

يذكر بأن مدرب منتخب إسبانيا للسيدات فيلدا المقال، كان من أوائل الأشخاص الذي دعموا برفض إقالة رئيس الاتحاد الإسباني. لويس روبياليس، خلال اجتماع عقده الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأسبوع الماضي.

المصدروطن + الاتحاد الإسباني لكرة القدم / منصة x

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