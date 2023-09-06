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فوضى وهبوط اضطراري.. طائرة أمريكية أغرقها “إسهال” راكب لم يتمالك نفسه

رحلة الطائرة الأمريكية التي أفسدها "الإسهال العنيف" لمسافر مريض كانت متجهة من أتلاتنا إلى برشلونة

كتب محمد أمين ميرة
فوضى وهبوط اضطراري.. طائرة أمريكية أغرقها
نوبة إسهال داخل طائرة دلتا الأمريكية
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وطن- تسببت “نوبة إسهال عنيفة” داخل طائرة تابعة لخطوط “دلتا” الأمريكية، بإجبارها على أمر قد لا يخطر على بال أحد بسبب تلويث ممراتها، حيث عادت الطائرة أدراجها في المطار بعد فوضى كبيرة داخلها.

وأظهر مقطع مصور انتشر في منصات التواصل، تلوث ممرات الطائرات ببراز أحد الركاب، الذي كان يعاني إسهالا شديدا، خلال رحلة كانت متجهة من مدينة أطلنطا في جورجيا، إلى برشلونة الواقعة على الساحل الشرقي لإسبانيا.

ووفق ما نقلته الأناضول وترجمته (وطن)، فقد أبلغ قائد “رحلة طيران دلتا رقم 194″، بوجود خطر بيولوجي أجبره على تغيير مسار الطائرة والعودة من حيث جاءت والهبوط.

نوبة إسهال داخل طائرة دلتا الأمريكية

ووثقت المشاهد حالة من القذارة والتلوث الكبير الذي سببه المريض بسبب امتلاء الممر بالبراز وفوقه المناديل، التي لم تخف المظهر السيء والموقف الصعب الذي عاشه الركاب وكادر الطائرة.

وعلى منصة “إكس” ـ تويتر سابقا ـ انتشر تسجيل صوتي يزعم أنه من مراقبة الحركة الجوية، وهو يتحدث عن الطائرة التي تود العودة إلى أطلنطا بسبب ما جرى.

ونقل موقع “إنسايدر” عن شركة دلتا قولها، إن هناك حالة طبية حرجة كانت على متن الطائرة ولهذا السبب عادت أدراجها.

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وتأخرت الرحلة المعنية ليوم واحد بسبب “نوبة إسهال قوية”، بعد تنظيف طائرة دلتا حسب المعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول التركية.

ضجة واسعة في منصات التواصل

ورصدت (وطن) تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل على الفيديو ومنها تعليق خير الله معيوف: “الحمد لله الذي عافانا.. المرض ما يستأذن والصحة نعمة تستحق الشكر”.

وكتبت الشيماء في تعليق لها على انستغرام: “هذا مرض ما زين تتشمتوا الدنيا دوارة أبسطها بكره بتكون عجوز وما تلاقي حد يوديك الحمام.. وتعملها في نفسك وكل أهل بيتك يعرفوا .. اتقوا الله”.

فيما علق آخر على فيديو نوبة إسهال داخل طائرة دلتا الأمريكية: “الله لا يخلي حد مكانه مسكين كل العالم عرفت ناقص ينزلو صورته”.

وذكرت مروة قصة مشابهة لكنها حصلت مع ابن أختها الصغيرة معلقة: “كيف أخبركم أني شايلة ولد أختي وسواها في السيارة وتصبرت بالريحة 3 ساعات”.

وكتب آخر: “الله لا يحطنا مكانه ما تعرفوا من ايش مسكين يارب تعافي كل مريض وترحمنا برحمتك”.

جدير بالذكر أن خطوط دلتا الجوية أو دلتا إيرلاينز، هي شركة طيران وطنية أمريكية تأسست سنة 1928، مقرها الرئيسي في مدينة أطلانطا أو أتلانتا الواقعة ضمن ولاية جورجيا الأمريكية.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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