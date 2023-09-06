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فضيحة نانسي عجرم في حفل خيري بدبي.. صورة كشفت ما لا يليق (شاهد)

اجتمعت نانسي عجرم بالفنان السوري ناصيف زيتون لأول مرة على المسرح في أمريكا وأشعلا الأجواء بالرقص

كتب رفيف عبدالله
فضيحة نانسي عجرم في حفل خيري بدبي.. صورة كشفت ما لا يجوز (شاهد)
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
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وطن– وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفسها في موقف لا تحسد عليه، حين تسبب فستانها القصير في إحدى الحفلات الخيرية، بكشف ما تحته.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها نانسي عجرم في حفل خيري في دبي، وهي ترتدي فستاناً أسوداً بأكمام، لكنه قصير جداً.

انتقادات وسخرية

وبدت أرداف نانسي عجرم مكشوفة بشكل كامل أثناء جلوسها، ما وضعها في موقف محرج، وعرضها لانتقادات واسعة.

نانسي عجرم
انكشفت أرداف نانسي عجرم بشكل مثير أثناء جلوسها في حفل خيري

وجاء في التعليقات: ” هل هذا حقا حفل خيري.. انا ظننت انه حفل استعراض الأرداف العارية”.

وكتب آخر: ” كل وقت تقصر ملابسها.. خلص اطلعي بدون ملابس.. بس بدي عرف كيف الوحدة زوجها عادي حتى لو مو مسلم”.

وقال آخر ساخراً: “كل ذا وخيري أجل لو مو خيري إيش كانت لبست”.

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ناصيف ونانسي معاً لأول مرة

هذا وقد اجتمعت نانسي عجرم بالفنان السوري ناصيف زيتون لأول مرة على المسرح أمس الثلاثاء.

وتصدرت فيديوهات جمعتهما من حفلهما بأمريكا، صفحات السوشيال ميديا.

وتفاعلت نانسي عجرم بحماس مع أداء ناصيف لأغنية “لزرعلك بستان ورود”، ورقصت معه، بعدما بادر إلى احتضانها وتقبيلها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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