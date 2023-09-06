عاصفة البث المجهول.. القصة الكاملة لفسخ الاتحاد الإفريقي عقده مع beIN القطرية (أسباب وتداعيات)

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وطن- ” من الممكن أن يدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في عملية قانونية مكلفة أخرى بعد إلغاء أكبر صفقة بث حالية له مع مجموعة beIN الإعلامية القطرية من جانب واحد”.

هكذا استهلت شبكة “بي بي سي“، تقريرا لها فسخ الاتحاد الإفريقي للعقد المبرم مع الشبكة القطرية، الناقلة الحصرية لأغلب البطولات المهمة في الشرق الأوسط.

ففي 1 سبتمبر، أبلغ محامو الكاف مجموعة beIN الإعلامية، بإلغاء العقد الذي مدته 12 عامًا، والذي تم توقيعه في عام 2017 بقيمة 415 مليون دولار، بأثر فوري.

واتهم الكاف، شبكة beIN بانتهاك العقود، وقال إنه يريد استرداد المدفوعات المستحقة في حدود 80 مليون دولار.

beIN ترد على الكاف

وردت المجموعة الإعلامية التي تتخذ من قطر مقراً لها، بالاعتراف بعدد من القضايا التي أثرت على العلاقة التعاقدية، وإبلاغ الهيئة الحاكمة لكرة القدم الإفريقية بنيتها رفع دعوى قضائية ما لم تتمكن المناقشات المفتوحة بحسن نية من حل هذه المشكلة.

وكتب يوسف العبيدلي، إلى كل من الكاف وأعضاء لجنته التنفيذية في 2 سبتمبر: “نحن بالطبع نتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع بقوة عن موقفنا القانوني.. يجب أن أوضح لك أن beIN لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه.

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وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، لدينا مخاوف كبيرة من أن هذا القرار الكبير المتعلق بالعقد التجاري الأكثر قيمة للكاف ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة بموجب اللوائح الداخلية للكاف”.

وألمحت BeIN إلى أنها قد تستشهد بهذه العملية غير القانونية كأحد أسباب الطعن قانونيًا في الإنهاء، بالإضافة إلى الجدل بشكل أساسي ضد طبيعة القرار نفسه.

عملية إلغاء “ثانية”

وهذه هي المرة الثانية خلال أربع سنوات التي يلغي فيها الكاف عقدا من جانب واحد مع أكبر شريك مالي له.

ففي نوفمبر 2019، كلف قرار إلغاء أكبر عقد في تاريخ الكاف – صفقة حقوق البث التلفزيوني والتسويق، والتي ضمنت ما لا يقل عن مليار دولار، تم توقيعها مع لاجاردير سبورتس لتغطية الفترة 2017-2028 – الهيئة التي يقع مقرها في القاهرة حوالي 50 مليون دولار، المبلغ الذي تم تسويته في العام الماضي.

وكانت شركة Lagardere Sports، المعروفة الآن باسم Sport5، قد طلبت في الأصل تعويضًا بقيمة 90 مليون دولار.

وقال مصدر مقرب من الأمر لـ”بي بي سي”، إن beIN ستطالب بمبلغ مماثل، ولكن قبل المطالبة بالتعويضات أيضًا.

وجاء الإلغاءان في وقت كان فيه الفيفا يمارس سيطرة كبيرة على الكاف، الذي خرق صفقة لاجاردير عندما كانت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا تشرف على الهيئة الإفريقية، في دورها الفريد الذي يستمر ستة أشهر باعتبارها “مندوبة عامة لإفريقيا”.

في الآونة الأخيرة، عمل الفيفا ليس فقط على هندسة انتخاب باتريس موتسيبي رئيسًا للكاف في عام 2021، قائلًا إن القرار كان من أجل “الوحدة الإفريقية”، ولمحاولة جمع الأموال للقارة من خلال إطلاق دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم الوشيك.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال أحمد أحمد رئيس الكاف السابق، إن الفيفا يسيطر على كرة القدم الإفريقية “لأسباب استراتيجية”.

مستقبل غير مؤكد

ويعني إلغاء صفقة beIN Sports أن الكاف ليس لديه حاليًا أي قنوات بث دولية كبرى قبل أربعة أشهر من انطلاق كأس الأمم الإفريقية في يناير، والتي ستقام الجولة التأهيلية النهائية لها خلال الأيام العشرة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ مسابقتا الأندية القارية في الكاف – دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد – في نوفمبر، على الرغم من أن الدوري الأفريقي لكرة القدم المنشأ حديثًا سينطلق قبل ذلك الحين.

ستقام هذه البطولة، التي من المقرر أن تضم ثمانية فرق، لكن على الرغم من اسمها وموقعها، إلا أن المسابقة تدار إلى حد كبير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليس الكاف.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو – الأسبوع الماضي: “هذه المسابقة هي وسيلة رائعة وفعالة للارتقاء بكرة القدم الإفريقية إلى المستوى التالي، وهذا شيء يسعدني شخصيا أن أراه” .

ويعني إلغاء beIN عدم وجود قناة بث رئيسية لهذه البطولة، بعد صدور تقارير واسعة النطاق في مايو، جاءت بعد وقت قصير من توقيع الكاف مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يشير إلى أن الأخير سيقدم 200 مليون دولار لكل موسم بعد ذلك.

ونتيجة لذلك، تم تقليص البطولة التي قال رئيس الكاف العام الماضي باتريس موتسيبي إنها ستضم 24 فريقًا، وجوائز مالية إجمالية قدرها 100 مليون دولار، إلى ثمانية فقط، فيما سيتم بث المباريات مباشرة على موقع المسابقة.

المطالبة والادعاء المضاد

وفي رسالتها، أثارت beIN – التي تبث كرة القدم الأفريقية عبر 24 دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في آسيا وفرنسا والولايات المتحدة – العديد من شكاويها الأخيرة مع الكاف.

المجموعة القطرية غير سعيدة لأن الكاف – على عكس هيئات كرة القدم الكبرى الأخرى – فشل في تقليل مبلغ الصفقة في ضوء الإلغاء القسري للبطولات، مثل كأس الأمم الإفريقية للسيدات، أو قرار نقل الأحداث إلى مهلة قصيرة نسبيًا بسبب المخاوف المناخية القائمة منذ فترة طويلة.

وتابعت رسالة الرئيس التنفيذي لمجموعة BeIN الإعلامية: “لأسباب لا نفهمها، لم يتم الاعتراف بمخاوفنا المشروعة حتى الآن.. هذا تناقض واضح مع النهج المتبع في المواقف المماثلة التي اتبعناها مع أصحاب حقوق كرة القدم الرئيسيين الآخرين [كذا].”

وتزعم المجموعة القطرية أنها كان يجب أن تحصل أيضًا على خصم بعد إنشاء الدوري الأفريقي لكرة القدم، وهو ما وصفه العبيدلي بأنه “يضر بشكل كبير بقيمة حقوق الكاف الحالية”.

وبسبب هذه المخاوف، يقول مصدر مقرب من الأمر إن هذا هو السبب وراء تأجيل مبلغ كبير من المال كان ينبغي على beIN دفعه إلى الكاف.

وردا على ذلك، طلب الكاف من محاميه بدء إجراءات قانونية لاستعادة هذه المبالغ.

وسلطت شبكة beIN الضوء على “استثماراتها بمئات الملايين”، وأبلغت الكاف بأنها تظل “مستعدة تمامًا لإجراء مناقشات مفتوحة بحسن نية لمحاولة حل هذه المشكلة ومواصلة تقديم التزامنا المالي طويل المدى لكرة القدم الأفريقية”.

وبعد إلغاء صفقة لاجاردير في عام 2019، واصلت قناة beIN Sports بث كرة القدم الأفريقية، مما يعني أن شمال القارة لا يزال بإمكانه مشاهدة المباريات.

ومع ذلك، فإن قرار شبكة SuperSport في جنوب أفريقيا بالانسحاب بعد وقت قصير من الإلغاء المفاجئ يعني أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تواجه تعتيمًا تلفزيونيًا لكرة القدم الأفريقية منذ ذلك الحين.