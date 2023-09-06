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صورة نجوى كرم بدون فوتوشوب تفضح ما تحاول إخفاءه.. تبدو أكبر من 57 عاماً (شاهد)

دافع أغلبية المتابعين عن نجوى كرم مؤكدين أنها لا تزال جميلة مقارنة في عمرها

كتب رفيف عبدالله
صورة نجوى كرم بدون فوتوشوب تفضحها.. تبدو أكبر من 57 عاماً (شاهد)
الفنانة اللبنانية نجوى كرم
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وطن- نشر حساب شربليتا الشهير، والمختص بفضائح الفنانين، صورة صادمة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، بدون تأثيرات الفوتوشوب.

وظهرت نجوى كرم في الصورة التي تم التقاطها على خلفية حفلتها في مهرجان جرش قبل أسبوعين، ببشرة ليست صافية، ولون أغمق مما يراه الجمهور في الصور.

كما أن علامات التقدم في السن، والتي كانت تخفيها الفنانة اللبنانية باستخدام برامج تعديل الصور، بدت واضحة جداً وكأنها أكبر من 57 عاماً.

نجوى كرم بدون فوتوشوب
بدت علامات التقدم في السن واضحة على الفنانة اللبنانية

انتقادات وسخرية

وجاء في التعليقات على صورة نجوى كرم بدون فوتوشوب: ” يلي شاددلا وجها شادد عين بطريقه غير عين عاملها حولا”.

وكتب آخر: “إيه هلأ بينت الحقيقة.. فيها ستين سنة”.

وكتبت متابعة: ” صاير وجها خريطة عمليات تشويه”.

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نجوى كرم
الفنانة نجوى كرم

وقال رابع :” اصلن مش حلوة ونزعت حالها بالتجميل.. هي صوتها مغطى عليها ومنجحها”.

بينما دافع أغلبية المتابعين عن نجوى، مؤكدين أنها لا تزال جميلة مقارنة في عمرها.

حفل في المغرب

هذا وتستعد نجوى كرم بعد يومين إلى إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان تيميتار 2023 في مدينة أكادير في المغرب.

 

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بتجدد لقاءها مع الجمهور في المغرب، وكتبت عبر انستجرام: “موعدنا الجديد مع الجمهور المغربي الغالي.. في ساحة الأمل يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.. في مدينة أغادير بمهرجان تيميتار في المغرب”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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