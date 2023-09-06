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شاهد فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر وإطلالة لافتة من مالطا

شارك رئيس جمهورية مالطا "جورج فيلا" عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عدة صور من اللقاء الذي جمعه وقرينته بالشيخة موزا بنت ناصر في قصر سان انطون

كتب خالد الأحمد
شاهد فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر وإطلالة لافتة من مالطا
فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر
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وطن- في أحدث ظهور لها أطلت والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، بصور جديدة توثق زيارتها لمالطا ولقاء رئيس جمهوريتها وزوجته في القصر الرئاسي.

وبدت الشيخة موزا وهي ترتدي فستاناً كلاسيكياً سماوي اللون يتماشي مع درجات ألوان البحر المتوسط، بأكمام منقطة باللون الأبيض من تصاميم “أوليانا سيرجينكو” من مجموعة ربيع 2015 ونسقت معه تربون باللون الأبيض، وأضافت عقد ألماسي فخم وساعة ألماسية مميزة من دار ريتشارد ميل.

وكانت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد قامت بزيارة دولة مالطا استغرقت ثلاثة أيام.

الشيخة موزا في مالطا

وشارك رئيس جمهورية مالطا “جورج فيلا” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عدة صور من اللقاء الذي جمعه وقرينته، بالشيخة موزا بنت ناصر في قصر سان انطون، القصر الرئاسي في مالطا.

شارك رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا اللقاء الذي جمعه وقرينته بالشيخة موزا بنت ناصر في قصر سان انطون
شارك رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا اللقاء الذي جمعه وقرينته بالشيخة موزا بنت ناصر في قصر سان انطون

كما نشرت حسابات بانستغرام صورا للشيخة موزا مع الرئيس المالطي وزوجته، وكشفت عن ماركة الفستان الذي ترتديه ودار الأزياء التي خرج منها.

وظهرت الشيخة موزا وهي ترتدي فستانا، باللون الأزرق والأبيض بتصميم كلاسيك يجمع بين الستايل الشرقي والعصري.

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ظهور الشيخة موزا وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق والأبيض في مالطا
ظهور الشيخة موزا وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق والأبيض في مالطا

من هي الشيخة موزة؟

وموزا بنت ناصر المسند، هي زوجة أمير دولة قطر السابق (الأمير الوالد) الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وترأس مجلس إدارة المؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة. كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأدت الشيخة موزا بنت ناصر، خلال مسيرتها، دورًا رئيسًا في إحداث تغييرات ملموسة في مجالات التعليم والمجتمع في دولة قطر، وظلت القوة الدافعة وراء عدة مشروعات تنموية على المستويين المحلي والدولي.

هذا وترتبط دولة قطر وجمهورية مالطا بعلاقات صداقة قوية وطويلة الأمد، كما ساهم قرار قطر فتح سفارة لها بجمهورية مالطا بتاريخ 20 نوفمبر 2013 في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين بمختلف المجالات.

وتنظم العلاقات القطرية المالطية مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كافة المجالات.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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