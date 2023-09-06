الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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حياتنا

“ربي كما خلقتني”.. ظهور صادم لريما العنزي شبيهة جورجينا بدون مكياج

بدت الفتاة السعودية شبيهة صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز، بدون مكياج وبدون استخدام أي أدوات تجميل وأثار هذا الظهور تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها

كتب خالد الأحمد
ريما العنزي شبيهة جورجينا
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وطن- فاجأت مشهورة سناب شات السعودية “ريما العنزي” التي يلقبها معجبوها بشبيهة جورجينا، صديقة نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بظهورها دون مكياج أو زينة على غير عادتها ولسان حالها يقول “ربي كما خلقتني”.

وبدت “شبيهة جورجينا” المثيرة للجدل بملامح طبيعية دون استخدام أي أدوات تجميل باستثناء زيوت أظهرت لمعان وجهها، وملامح النفخ لشفتيها.

الصور التي أصابت متابعيها بالصدمة، بسبب التغير الكبير في ملامحها بدون مكياج وغرابة شكلها.

ريما العنزي شبيهة جورجينا تطل بدون مكياج وتثير جدلا

وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ريما عندما ظهرت بملامحها الطبيعية بدون مكياج بدت وكأنها لا تشبه جورجينا بشيء، فيما شجعها آخرون على الظهور بدون مكياج وأن هذا يظهرها بصورة أقرب إلى الجمال الطبيعي غير المصنّع، حسب وصفهم.

ريما العنزي شبيهة جورجينا تطل بدون مكياج
ريما العنزي شبيهة جورجينا تطل بدون مكياج

تقليد جورجينا

ودائما ما تثير ريما العنزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد كل ظهور وإطلالة لصديقة كريستيانو رونالدو على السوشيال ميديا، إذ يرافقها ظهور لريما بعد ساعات أو أيام بنفس الثياب واللوك والمكياج.

وكانت ريما العنزي قد شاركت مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قامت خلاله بنفي تقليدها لجورجينا.

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وأكدت على أنها لم تقم بتقليد شخصية جورجينا رودريغز صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر.

مُضيفة أن الملابس ليست شيئًا تمتلكه جورجينا حصريًا، بل يمكن العثور على الكثير من القطع والتصميمات في العديد من المتاجر المختلفة بمقاسات، وأنها تفضل ارتداء استايل مشابهًا لجورجينا، ولكنها لم تقم بتقليدها.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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