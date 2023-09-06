راقصة تؤدي حركات بذيئة في “حضن دبلوماسي يمني”.. حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة

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وطن- انتشر في الساعات الماضية، مقطع فيديو وُصف بـ”الفاضح”، لمسؤول في السفارة اليمنية بالقاهرة، وهو يرقص في ملهى ليلي مع إحدى الراقصات، في مشهد أثار الكثير من الجدل، فيما تبين أن المقطع قديم.

وحسبما أظهر مقطع الفيديو الذي نشره الكثير من الناشطون على منصة “إكس”، شوهد المسؤول المالي بالسفارة اليمنية في القاهرة عبدالرقيب نعمان، وهو يتفاعل مع الراقصة التي كانت تؤدي له حركات مثيرة.

مقطع الفيديو قديم

وفيما أثار هذا المقطع حالة من الجدل بين النشطاء على مدار الساعات الماضية، فقد أظهر بحث أجرته “وطن” أن المقطع قديم، وسبق نشره في يونيو 2020.

ففي ذلك الوقت، نشر ناشطون مقطع الفيديو وقد ظهر فيه المسؤول المالي بالسفارة اليمنية بالقاهرة عبدالرقيب نعمان، وموظف القنصلية على الغيثي في كباريه بشارع الهرم بمحافظة الجيزة المصرية.

اقتحام مقر السفارة

وكثيرا ما كانت السفارة اليمنية بالقاهرة مثار جدل كبير، وسبق أن تم الكشف عن وقائع فساد عدة ارتكبتها، بينها ما كشفته وسائل إعلام يمنية التي تحدثت في منتصف أغسطس الماضي، عن اقتحام الأمن المصري للسفارة اليمنية بالقاهرة.

وكشفت تقارير يمنية، أن عن أجهزة الأمن اعتقلت الموظف بالسفارة اليمنية سليم الخضر، استجابة لرسالة وجهها المسؤول المالي بالسفارة بعد قيام سليم بكشف الفساد المستشري داخل السفارة، ونشر وثائق تثبت ذلك في منشوراته على منصة فيسبوك.

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وقالت مصادر يمنية إن خطوة اعتقال الخضر مثلت تمهيدا لترحيله من القاهرة.