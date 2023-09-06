خليل البلوشي ألهب حماسه منافسة شرسة بين “جمل قطري وآخر إماراتي”(فيديو)

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وطن- أطل المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، بفعالية رياضية شعبية في المملكة العربية السعودية ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2023 ضمن فيديو أثار تعليقات وآراء متباينة في المنصات.

وظهر خليل البلوشي بشكل مختلف ضمن مهرجان ولي العهد للهجن (سباق الجمال)، وعلق على منافسة شرسة كانت بين “جمل إماراتي وآخر قطري” معلقاً بحماسه المعروف: “قطر والإمارات والصراع الصراع”.

وضمن المقطع المتداول بشكل واسع عبر المنصات ظهر، خليل البلوشي وهو يردد: “الأمتار الأخيرة، قطر والإمارات الصراع الصراع، جارح جارح جارح، هو هوووووو صراع اللحظات وين راح وين”.

وأضاف المعلق العماني بصوته المعروف المميز: “من أجل الوصول إلى الصدارة بانتظار قول كلمة الوداع في اللحظات الحاسمة والأخيرة” وردد أيضاً: “راح للدوحة قطر وسلام يا الشيحانية السلام”.

تعليق خليل البلوشي على سباقات مهرجان ولي العهد للهجن

وخرج المعلق العماني خليل البلوشي بتغريدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) متحدثاً عما جرى، ومؤكداً مشاركته بالمهرجان كمعلق في إحدى الأشواط، وفق قوله.

وجاء في تغريدة البلوشي التي رصدتها (وطن): “تشرفت بدعوة الإخوان في اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، للمشاركة في هذا الحدث الكبير، جهد كبير للمحافظة على الموروث الشعبي ونشر رياضة الهجن حول العالم”.

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وأردف في ذات المنشور: “شهدت مشاركة في السباق من أمريكا وإيران وكوريا، وسعدت بمشاركة الإخوان والمساهمة في نجاح هذا الحدث الكبير بالتعليق على أحد أشواطه”.

مشاركة البلوشي تثير الجدل

وأثار تعليق البلوشي على سباقات مهرجان ولي العهد للهجن 2023، ضجة واسعة عبر منصات التواصل، زمنها تعليق أحمد نصر الله الذي غرد عبر “إكس” (تويتر سابقاً): “خليل البلوشي ترك الbein وراح على السعودية“.

وأكمل أحمد: “المشكلة مش هون المشكلة أن امبارح كان عم يعلق على مباريات لسبق الجمال (سباق الهجن)”.

وتساءل هشام الكيكي ضمن تغريدة خليل البلوشي: “سايب دوري إنجلترا ودوري الأبطال ورايح تعلق على جمال؟”.

أما سالم السلمي كان له رأي آخر بخصوص فيديو خليل البلوشي وهو يعلق ضمن مهرجان الهجن: “أنموذج عماني مشرف، وعطاء لا ينضب” فيما ذكر آخر: “أسطورة وين ما تروح أيقونة التعليق”.

وفي تغريدة ثانية ذكر البلوشي معلقاً على الفعالية التي شارك فيها: “تجربة مثيرة كنت اسعى من خلالها المساهمة ولو بالقليل في نجاح هذا المهرجان الكبير الذي يحمل إسماً غالياً على الجميع”.

خليل البلوشي يوضح حقيقة عمله مع SSC‬ السعودية

وكانت سائل إعلام خليجية أفادت أواخر آب/أغسطس الماضي، عن انتقال المعلق العماني خليل البلوشي إلى سلسلة قنوات SSC‬ السعودية، للعمل كمعلق متعاون على مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

ومنذ أيام بدأ البلوشي بالمدح والثناء على الدوري السعودي من خلال منشورات لاتخلو من ربط الرياضة بالسياسة من خلال ترديد بأن التغييرات الرياضية الأخيرة “إثبات لنجاح رؤية المملكة في الاستثمار الرياضي”.

ورأى البلوشي في تغريدته وتعليقه حول مباراة الهلال والاتحاد السعودي بأن” ردود الفعل العالمية حول ذلك الكلاسيكو كافية لإثبات تغيير البوصلة نحو الشرق” وفق وصفه.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل حول عقد البلوشي، أو قيمة الراتب أو عقد الانتقال الذي أجراه للتعليق على مباريات الدوري السعودي.

لكن مقطعاً مصوراً رصدته (وطن) على يوتيوب أظهر خليل البلوشي وهو يؤكد أنه لم تحسم قضية مشاركته في التعليق على مباريات الدوري السعودي معلقاً: “أتشرف أني أكون فيه بإذن الله”.