حفل زفاف رياض محرز وتايلور وارد بعد إنجابهما يحدث ضجة.. ما القصة؟

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وطن- أثار زواج نجم كرة القدم الجزائري ولاعب نادي “أهلي جدة” السعودي رياض محرز، ضجة واسعة في منصات التواصل بعد قيامه بعقد قرانه للمرة الثانية على عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد” ليتصدر اسمه محركات البحث.

وتفاعل الرواد مع الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونشرت تايلور وارد صوراً عبر انستغرام للحظات الزفاف وعلقت عليها: “Marry your best friend, part 1” أي “تزوجي صديقك المفضل .. الجزء الأول”.

ويبدو أن “محرز” كان قد عقد سابقاً قراناً إسلامياً على تايلور، حيث ارتبط بها منذ عام 2020 ولديه منها طفلة، بالإضافة لطفلتين من زوجته السابقة ريتا جوهال التي انفصل عنها.

لكن القران الإسلامي تم في كانون الثاني/يناير 2022 وتمت المراسم على يد مأذون وفقاً للشريعة الإسلامية.

وفي حفل الزواج الثاني تألقت تايلور وارد وبناتها، بفساتينهن البيضاء وبحسب صحيفة “ذا صن” فإنه من المقرر عقد زفاف ثالث في وقت لاحق هذا العام.

صور وفيديوهات حفل زفاف رياض محرز

وظهر النجم الجزائري في الصور واللقطات مع زوجته تايلور وارد، وطفلته الصغيرةـ وشقيقتيها من الزوجة السابقة التي انفصل عنها بصورة أثارت تعليقات عديدة عبر المنصات.

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وشاركت منصات مهتمة بنجوم الرياضة فيديو للعروسين وهما يغادران ما يشبه الكنيسة، وسط صيحات وأهازيج من الحضور، ورش رياض محرز زوجته بالورود.

وثار الكثير من الجدل حول عادة إنجاب الأطفال قبل الزواج ومنها تعليق “لوليتا” التي كتبت عبر انستغرام: “تزوجوا بعد الإنجاب يعني زنا هذا اسمو، هذا ما ندخلوش فالخصوصيات بصح عيب، إذا عادت هكا على واش نباركوا على الحرام؟”.

وكتب كامل: “رؤية شرعية ثم خطوبة فعقد وتنتهي بزواج هذا هو الميثاق الغليظ كما قال الله سبحانه الباقي طيش عليك”.

وجاء في تغريدة علي: “عقود الزواج في الغرب مثل عقد الشركات التجارية.. المسلمين يعانون من شروطها المدنية لذلك يتزوج زواج شرعي إسلامي كامل الأركان ويتأخر في العقد المدني”.

وأوضح المغرد أن سبب زواج رياض محرز الإسلامي قبل الزفاف المدني “لأن شروطهم (الغرب) بين المتزوجين مثل الشركات والحقوق متساوية .. محرز جزائري الأصل مسلم”.

وكان “لأبو زيد عنداوي” رأي آخر كتب فيه: “طبعاً حقه والمفروض للمرة العاشرة مش الثانية، حين يرى هذا الجمال بأم عينية فلماذا لا يتجوز جواز عرفي”.

عن رياض محرز وتايلور وارد

وكان النجم الجزائري رياض محرز قد انضم مؤخراً إلى نادي أهلي جدة السعودي، قادماً من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتايلور وارد هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور سيدة الأعمال الثرية “داون وارد”، وتبلغ ثروتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني.

ووفق مصادر إعلامية غربية، قدم رياض محرز خاتماً لتايلور بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، واشتريا منزلاً في مدينة مانشستر منذ عامين بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.