تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

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وطن- يستعد المنتخب الجزائري للمواجهة القادمة أمام تنزانيا، الخميس، في إطار ختام منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتشهد تشكيلة المنتخب الجزائري، عودة اللاعب سفيان فيجولي المحترف في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، إلى صفوف محاربو الصحراء من جديد بعد غياب.

توقيت مباراة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا

وستقام مباراة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا، في منافسات ختام دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، على ميدان ملعب ( 19 ماي 1956) في ولاية عنابة الجزائرية، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

بينما ستكون المباراة بتوقيت مصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

معلق مباراة الجزائر وتنزانيا

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره التنزاني، عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 6 HD) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054 (v)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر وتنزانيا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة أمام تنزانيا، بتشكيلة أساسية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة، أنطوني ماندريا.

دفاع التشكيلة (الجزائر): أمين توغاي، أحمد توبة، كيفن غيتون، هيثم لوصيف.

خط الوسط: آدم زرقان، عبد القهار قادري، هشام بداوي.

مركز الهجوم: محمد الأمين عمورة، أيمن محيوص، بدر الدين بوعنابي.

كما وسيغيب عن تشكيلة محاربو الصحراء الجزائري أمام تنزانيا والسنغال، الثلاثي إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب وحسام عوار بسبب الإصابة.

ويعتلي منتخب الجزائر صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024. برصيد 15 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف منتخب تنزانيا صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط حتى الآن.