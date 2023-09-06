الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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تقارير

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

"هذه الخطوة تهدد بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم"

كتب أنس السالم
توقعات بازدياد التوتر بين محمد بن سلمان وإدارة بايدن عقب قرار خفض إنتاج النفط
توقعات بازدياد التوتر بين محمد بن سلمان وإدارة بايدن عقب قرار خفض إنتاج النفط
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وطن – تساءلت صحيفة “الفاينانشيال تايمز”، حول إمكانية ازدياد التوتر بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإدارة بايدن عقب قرار تمديد خفض إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة إلى قرار السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج والتصدير الطوعية حتى نهاية العام الجاري، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى في عام 2023.

ويعني الإعلان الأخير أن إنتاج السعودية من النفط من المرجح أن يظل عند 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر/كانون أول، أي أقل بنسبة 25 في المائة من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.

ويقول تقرير “الفاينانشيال تايمز” إن المملكة العربية السعودية، التي تقود مجموعة أوبك + مع روسيا، قامت بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من السوق العالمية منذ يوليو/تموز، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت.

السعودية وروسيا قررتا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية 2023
السعودية وروسيا قررتا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية 2023

كما أن روسيا خفضت طواعية الصادرات في الأشهر الأخيرة، وهي ملتزمة بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج والتصدير يثير مخاوف من التضخم! 

وأشار التقرير أن هذه الخطوة التي تهدد بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم.

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وبينت أن هذا القرار أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ورجح تقرير الفاينانشيال تايمز أن يثير ذلك توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد تعاون المملكة الوثيق مع روسيا. على الرغم من غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا وتحويل إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح نحو أوروبا.

قرار تمديد خفض الإنتاج والتصدير يثير مخاوف من احتمال حدوث توترات بين بايدن وابن سلمان
قرار تمديد خفض الإنتاج والتصدير يثير مخاوف من احتمال حدوث توترات بين بايدن وابن سلمان

وشدد التقرير على أن إدارة بايدن، تحرص على إبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود هدفين رئيسيين لهجوم الحزب الجمهوري.

قمة العشرين .. لا لقاء بين بايدن ومحمد بن سلمان 

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال بعد إعلان السعودية إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيس جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، وإن إعلان الخفض الطوعي لن يغير ذلك.

وجاء في التقرير أن التخفيضات تهدف على ما يبدو، إلى إظهار وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية.

كما أن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية.

بوتين يستهدف الانتخابات الأمريكية!

ويشير التقرير إلى وجود شخصيات اقتصادية تخشى أن يحاول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

أمريكا تخشى محاولة بوتين استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية
أمريكا تخشى محاولة بوتين استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية

وأشار المرشحون المحتملون مثل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنهم سيحاولون جعل أوكرانيا تتفاوض مع موسكو.كما أورد موقع “bbc

بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع السعودية مع ترامب، الذي قام بأول زيارة خارجية للمملكة في عام 2017 قبل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وعرّج التقرير على رغبة ولي العهد في رفع أسعار النفط للمساعدة في تمويل برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وسلط التقرير الضوء على دور الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي السعودي، الذي يشغل منصب وزير الطاقة السعودية، الذي وضع سياسة المملكة النفطية على أساس أكثر حزماً. على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة التضخم.

المصدرFinancial Times - BBC

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