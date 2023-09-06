باميلا الكيك بالبكيني والقبلة الحارة مع محمود نصر تثير جدلاً واسعاً (شاهد)

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وطن – أعادت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك مشاركة، لقطة القبلة الحميمة مع الفنان السوري محمود نصر، في مسلسل “كريستال”.

وظهرت اللقطة في الحلقة الأولى من المسلسل، حيث شاركتها الفنانة اللبنانية على “ستوري” حسابها في انستغرام، بعد أن نشرها حساب فني على التطبيق.

و يعرض حالياً للممثلة باميلا الكيك مسلسل “كريستال” الذي يلقى تفاعلا كبيرا، حيث تؤدي الفنانة اللبنانية شخصية “عليا”، بينما يؤدي محمود نصر شخصية (جواد)، وستيفاني عطالله شخصية (فاي).

ومسلسل “كريستال” هو النسخة العربية من المسلسل التركي “حرب الورود”.

وكانت الكيك قد قالت بان شخصية “عليا” استفزتها بكل تناقضاتها.

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وكتبت عبر “انسنغرام”: ” أكتر الأدوار اللي استفزّتني كإنسانة وكممثلة إنّي إلعبها.. بالغموض بالحنان، بالنرجسية والقساوة، ومن تاني ناحية تجسيد الشخصية بتفاصيلها كان لذّة لَلِعب”.

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة باميلا الكيك، صورة جريئة ظهرت فيها بالبكيني، في آخر ظهور لها .

كانت الفنانة اللبنانية أثارت الجدل بتصريحات خلال حلولها ضيفةً على برنامج “كتاب الشهرة” عبر قناة “الجديد”، كشفت فيها أنها لا ترفض فكرة الظهور عارية في أحد أعمالها ما دام هذا الأمر يخدم النص، لكن المجتمع لن يتقبلها.

كما قالت : “لم أجد الرجل المناسب حتى الآن، إذا عشقت امرأة قد أكون أول واحدة تتزوج امرأة لا يوجد لدي مانع. الحب والحرية بالحياة لا تطلع مننا إلا عندما نسع جملة فكر خارج الصندوق فتقول له أنه لا يوجد صندوق. بالأساس لا يوجد علبه نحن بداخلها”.