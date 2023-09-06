إيلون ماسك ينفجر غضبا بعد خسارته عائدات الإعلانات بعد اتهام خطير و”قرار عاجل”

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وطن- هدد الملياردير الشهير إيلون ماسك برفع دعوى قضائية ضد رابطة مكافحة التشهير (ADL)، متهمًا المنظمة بالتشهير بشركة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، والتسبب في خسارة عائدات الإعلانات.

وقال ماسك، الذي يملك شركة X، على منصة التواصل الاجتماعي،إن رابطة مكافحة التشهير تتهمه زورًا بمعاداة السامية، وفق تعبيره.

وأضاف: “عائدات الإعلانات انخفضت بنحو 60%، وبناءً على ما سمعناه من المعلنين، يبدو أن ADL هي المسؤولة عن معظم خسائر إيراداتنا”.

وتابع: “لتبرئة اسم منصتنا فيما يتعلق بمسألة معاداة السامية، يبدو أنه ليس لدينا خيار سوى رفع دعوى تشهير ضد رابطة مكافحة التشهير… يا للمفارقة!”.

زيادة منشورات معاداة السامية

منذ أن استحوذ ماسك على المنصة، قالت “ADL” إن عدد المنشورات المعادية للسامية على موقع “إكس” ارتفع بشكل حاد.

ووجدت دراسة أجراها معهد الحوار الاستراتيجي (ISD) في شهر مارس أن هناك زيادة في الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها بعد تولي ماسك المسؤولية والتي نشرت على الأقل بعض المحتوى المعادي للسامية .

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وقال جاكوب ديفي، الباحث الرئيسي في ISD، لصحيفة واشنطن بوست، إنه يشهد حجمًا مستمرًا من خطاب الكراهية المعادي للسامية على المنصة بعد الاستحواذ.

ولطالما تعرضت رابطة مكافحة التشهير، لانتقادات من قبل الناشطين الفلسطينيين والجماعات التقدمية، الذين يقولون إن المنظمة عملت على تقويض حركات العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة.

وتتمتع رابطة مكافحة التشهير بتاريخ طويل في وصف حركات الحقوق الفلسطينية بأنها معادية للسامية، وقد عملت سابقًا مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية للتجسس على الجماعات العربية الأمريكية، من بين آخرين. كما قامت بتسهيل وتمويل رحلات تدريب الشرطة الأمريكية إلى إسرائيل.

ورفع ماسك سابقًا دعوى قضائية ضد منظمة أخرى، وهي مركز مكافحة الكراهية الرقمية. أفاد بحث CCDH أن الكراهية والمعلومات المضللة “تنتشر كالنار في الهشيم” في منصة إكس الذي يديره ماسك.

وفي يونيو الماضي، ذكرت مجموعة الأبحاث المناهضة للكراهية أن ماسك لم يتخذ أي إجراء ضد 99% من حسابات Twitter Blue التي راجعتها والتي تحتوي على تغريدات تحض على الكراهية.

قال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـCCDH، في ذلك الوقت، إن الخطوة القانونية التي اتخذها ماسك كانت محاولة لإسكات المنتقدين والتي تأتي “مباشرة من قواعد اللعبة الاستبدادية”.

ويأتي التهديد بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير بعد انتشار هاشتاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع يدعو إلى حظر رابطة مكافحة التشهير، وقد عززها عدد من الحسابات اليمينية المتطرفة. ومن بين تلك الروايات كانت المرشحة السابقة للكونغرس و”المعادية للإسلام” لورا لومر.

وقال ماسك ردا على حساب يميني متطرف يناقش هاشتاج #BanTheADL: “ربما ينبغي علينا إجراء استطلاع للرأي حول هذا”.

وعلق مارك لامونت هيل، المعلق السياسي الأمريكي وأستاذ الدراسات الإعلامية، قائلا إنه على الرغم من تاريخ رابطة مكافحة التشهير في مهاجمة الفلسطينيين والمسلمين، فإن هجمات ماسك على المنظمة خطيرة وغير أمينة ومعادية للسامية بشدة.

وأضاف: “لقد حول هذه المنصة إلى بالوعة غير مربحة للعنصريين البيض. وبدلاً من تحمل المساءلة، اختار أن يجعل اليهود كبش فداء، الأمر الذي يدعو إلى العنف من قاعدته النازية”.

وتابع: “هناك العديد من الانتقادات السياسية والأيديولوجية المشروعة لـ ADL، خاصة فيما يتعلق بالعرب والمسلمين، وخاصة الفلسطينيين. يمكننا التمسك بهذه الحقيقة بينما نعترف ونحارب أيضًا الحركة المعادية للسامية بشكل واضح والتي تحدث الآن”.