إيجي أزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية وتمزق سروالها تفضح تركي آل الشيخ مجدداً وهذا ما كشفته!

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وطن- رغم موجة الغضب التي تسببت بها في العالم الإسلامي بسبب تطاولها على الذات الإلهية على المسرح خلال حفلها بالرياض وإقرارها بأن المنظمين كانوا على علم بما ستغنيه، أعلنت نجمة الراب الأسترالة إيجي أزاليا دعوة جديدة للغناء في السعودية من قبل هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وقالت إيجي أزاليا في رد لها على تغريدة إحدى المعجبات على منصة “X” (تويتر سابقا) تناولت فيها موجة الغضب في العالم العربي ضدها:” لقد تلقيت للتو مكالمة بخصوص عرض آخر جديد في المملكة العربية السعودية“.

وفي تأكيد على عدم اكتراثها بحالة الغضب في العالم العربي من تطاولها على لذات الإلهية، قالت:” لذا من وجهة نظري، حقق العرض نجاحًا كبيرًا!”.

وفي رد آخر على أحد المغردين الذي طالبها بالعودة، قالت:” أنا أريد..أنتم يا رفاق حشد مذهل.. سأرى ما إذا كانت المواعيد ستسمح بذلك”.

إيجي أزاليا تتطاول على الذات الإلهية

وكانت إيجي أزالا قد تسبب بموجة غضب عارمة ضدها وضد المسؤولين عن دعوتها بسبب حفلها الذي أقامته في الرياض ضمن فعاليات موسم الجيمرز، بعد أن أدت أغنيتها الشهيرة التي تعرف بعنوان:” Just Wanna” مع حركات بذيئة ومثيرة.

و شملت الأغنية التي أدتها على المسرح في البوليفارد على إهانات وتطاول على الذات الإلهية، حيث تقول كلماتها:” أيها الإله دعني أخبرك شيئا.. أن تقول لأنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا.. اركع للإلهة الأنثى.. اسجد للإلهة الأنثى.. لا أحد يستطيع أن يمنعنا. اسجد للإلهة الأنثى. أيها الإله أخبرني إذا فهمت ذلك.. أخبر أنبياءك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا”، وفق تعبيرها.

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إيجي أزاليا تفضح تركي آل الشيخ

وفور معرفتها بحالة الغضب التي أثارتها في العالمين العربي والإسلامي بسبب كلمات أغنيتها، برأت إيجي أزاليا نفسها كاشفة بأن المنظمين للحفل (هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ) وافقوا على قائمة الاغاني التي أدتها على خشبة المسرح قبل أن تغنيها.

وقالت في ردها على إحدى المتابعات:” وافقوا على قائمة الحب المحددة. مضحك جداً”، في إشارة إلى أنهم وافقوا على اداء الأغنية قبل غنائها على المسرح.

تمزق سروال إيجي زاليا على المسرح

وما زاد الطين بلة في حفلها الأخير الذي أقامته بالرياض، أن أدائها للأغنية التي تضمنت إساءات واضحة للذات الإلهية، تزامن مع لحظة تمزق لسروالها كاشفة أجزاء حساسة من جسدها أعقبها منعها من مواصلة حفلها الذي وصفه ناشطون بأنه “ماجن” وفي غاية الانحطاط، معربين عن استيائهم من إقامة هذه الحفلات برعاية ودعم النظام السعودي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الحفلات التي يتم إقامتها في السعودية تتم بالتنسيق وبدعوة من هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، وهو ما يعني ان موافقة ولي العهد محمد بن سلمان عليها.