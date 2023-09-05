كم ينفق العماني على طعامه؟.. إحصائية تصدم العمانيين وشكوك حول دقّتها

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وطن – كشف أحدث تقرير لـ مؤشر “فيتش سوليوشيز”، عن ترتيب الأسرة العمانية في معدلات الإنفاق على الطعام ومقارنتها بأغلب جيرانها الخليجيين في المنطقة.

وجاءت السلطنة في المرتبة الرابعة عربياً في معدل الإنفاق على الطعام بمعدل 451 ريال عماني (1171 دولار) شهرياً. فيما تصدّرت الكويت الترتيب بمعدل 544 ريال عماني (1415 دولار) شهرياً.

العمانيون رابع أكثر الأسر العربية صرفا على طعامهم بحسب المؤشر

في المرتبة الثانية، جاءت الإمارات بمعدل 500 ريال عماني (1299 دولار)، وتليها قطر بالمرتبة الثالثة بمعدل 472 ريال عماني (1226 دولار)، فيما احتلت اليمن المرتبه الأخيرة بمعدل 48 ريال عماني (124 دولار).

اللافت في الأرقام التي أصدرتها المؤسسة الأمريكية، هو أنها لم تحظَ بقبول كبير لدى جزء واسع من العمانيين، حتّى أن بعضهم شكّك في موثوقيتيها.

واعتبرها جزء آخر من المتفاعلين، لا تعبّر عن الوضع الحقيقي لما تعيشه عموم الشعوب في المنطقة العربية.

تعليقات مستنكرة تشكك بالإحصائية

وعلق أحد العمانيين على هذه الإحصائية مستنكرا: “حدث لعاقل بما يعقل.. راتبه 325 ويصرف 450 للاكل وباقي الالتزام كيف يدفعهن…كيف كيف؟!”

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وكتب آخر: “دام العماني ينفق 400 على الاكل.. سؤالي ليش فئة ضمان الاجتماعي ينعطون كوبون 30 ريال ف شهر رمضان.”

فيما دون أحد المغردين مشككا في الإحصائية بأسلوب ساخر: “جماعة الخير لا تنزعجو تراهم يقصدو كم بيت اللي راتبهم فوق ألف ريال.. الكلام ما يشملنا كلنا.”

وكتبت مغردة: “ممكن يصرف مبلغ كبير لان الاكل غالي.. بس لو قارنوا الكمية على عدد الأفراد الله اعلم وين بتكون المرتبة.. دراساتهم ما لها معنى.”