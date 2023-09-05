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في حلبة المصارعة.. ظهور لافت للأمير هاشم وطفليه الحسن والحسين

جاء الظهور النادر للأمير هاشم بن الحسين، خلال بطولة القوقاز الأردنية للمصارعة، التي أقيمت في نادي "ميدان" بتنظيم من أكاديمية "ليبش" للفنون القتالية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للمصارعة

كتب خالد الأحمد
ظهور الأمير هاشم بن الحسين
الأمير هاشم وطفليه في بطولة القوقاز الأردنية للمصارعة
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وطن – في واحدة من إطلالاته النادرة حضر الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، ختام بطولة القوقاز للمصارعة برفقة نجليه، الأميرين الحسين والحسن بن هاشم، فلفت أنظار المشاركين والمشجعين على حد سواء.

وانطلقت منذ أيام بطولة القوقاز الأردنية للمصارعة (النسخة الرابعة) لوزن 86 كغم، بتنظيم من أكاديمية “ليبش” للفنون القتالية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للمصارعة.

وأُقيمت البطولة في نادي ميدان، وذلك بمشاركة نخبة من لاعبي المصارعة الحرة في المملكة، حيث شارك في البطولة (9) أندية بواقع (64) لاعب من مختلف الأعمار والأوزان.

الأمير هاشم
الأمير هاشم في بطولة القوقاز الأردنية للمصارعة

الأمير هاشم وطفليه الحسن والحسين داخل الحلبة

وشهدت البطولة التي اختتمت، الجمعة، تنافسا شديدا ومستوياتٍ متقدمة من قبل اللاعبين الذين شاركوا فيها.

ونشرت حسابات مختصة بأخبار العائلات المالكة العربية على انستغرام، صورا للأمير هاشم بدا فيها وسط جمهور المباراة، وهو يمسك بيد نجله الصغير فيما بدا نجله الأكبر إلى جانبهما.

الأمير الحسين
الأمير هاشم في بطولة القوقاز للمصارعة

وبحسب صفحة “النادي القوقازي” “الموقع الرسمي”، فقد حضر الأمير هاشم بن الحسين ونجلاه الأمير الحسين بن هاشم والأمير الحسن بن هاشم، وكان في استقبالهم النائب ميرزا بولاد، وسمير صابر رئيس النادي القوقازي وبعض من كبار الشخصيات.

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طفلا الأمير
الأمير هاشم بن الحسين ونجلاه الحسين والحسن

وأبدى الأمير هاشم إعجابه الشديد بالبطولة وبالمستوى الرائع للاعبين بشكل عام، وخاصة فئة الصغار والناشئين الذين يعتبروا هم مستقبل وأساس هذه اللعبة.

الأمير الحسين داخل الحلبة
الأمير هاشم داخل الحلبة مع طفله

الأمير هاشم بن الحسين

والأمير “هاشم بن الحسين” هو أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

عين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 خلفاً للأمير رعد بن زيد، وتولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

وورث الأمير هاشم بن الحسين كذلك الاهتمام برياضة الفروسية، وهو الرئيس الفخريّ للّجنة المنظمة لبطولة الفارس الدولية للرماية بالقوس من ظهر الخيل.

المصدرانستغرام + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

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