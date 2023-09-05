فيديو مليوني يثير ضجة .. محمد صلاح يحظر حساب فريق اتحاد جدة السعودي! (شاهد قصته)

- Advertisement -

وطن – لا يزال جدل العروض المغرية التي يقدمها نادي اتحاد جدة السعودي، لضم نجم ليفربول المصري محمد صلاح، قائما وسط كمية كبيرة من الإشاعات والأخبار المفبركة التي يتم تداولها بخصوص هذا الأمر.

وفي هذا السياق، انتشر فيديو بشكل كبير جدًا وحقق مشاهدات قياسية، لنجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، اللاعب محمد صلاح. وينتهي بحظر حساب فريق اتحاد جدة السعودي على موقع إكس (تويتر سابقًا).

ويرتدي بعدها صلاح، بحسب الفيديو قميص فريق ليفربول، مع تعليقات تقول: “اقسم بالله مكتوم من الضحك”، و”بس حركة غير لايقة من صلاح”.

وتسبب الفيديو بموجة جدل واسعة على مواقع التواصل، وسط اتهامات لمحمد صلاح، بإهانة السعوديين دون التثبت من حقيقة هذا المقطع.

حقيقة فيديو “محمد صلاح يحظر حساب الاتحاد”

منصة “متصدقش” المهتمة بكشف الأخبار المزيفة، أكدت أن هذا فيديو حظر محمد صلاح حساب فريق اتحاد جدة السعودي “مفبرك”.

كما أكدت أن المقطع الأصلي نُشر في 1 يوليو 2022، على صفحة فريق ليفربول الرسمية عبر فيسبوك، بعد تجديد عقده لمدة 3 مواسم، حتى عام 2025.

- Advertisement -

وفي الفيديو الأصلي يظهر محمد صلاح، وهو يتصفح عبر موقع إكس ـ تويتر سابقا ـ، الأخبار المتداولة حول مفاوضاته مع فريق ليفربول واحتمالية تركه للنادي. ثم يبتسم ويرتدي قميص الفريق ويقول: “صلاح باق (في ليفربول)”، في إشارة إلى تجديد تعاقده مع النادي.

وخلال الفترة الماضية دخل نادي “اتحاد جدة” في مفاوضات مكثفة مع فريق ليفربول الإنجليزي لشراء صلاح.

إلا أن النادي الإنجليزي متمسك بلاعبه حتى الآن. ومن المنتظر أن يغلق باب القيد في السعودية، يوم 7 سبتمبر 2023 المقبل.