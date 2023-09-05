فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

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وطن- تصدرت ملكة جمال مصر المحجبة، مروة حلمي، التريند في الأيام الماضية، بعد فوزها بلقب “بنت مصر” وظهورها خلال الحفل النهائي كـ أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر.

وارتدت مروة حلمي التي فازت بلقب الوصيفة الثالثة، خلال الحفل النهائي فستان بيج مصنوع من التل وعلى رأسها تربون دون حجاب كامل.

بطانة شفافة

تلك الإطلالة كانت أساس الجدل بين الناشطين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض.

كما اعتقد البعض أن الفستان الذي كانت ترتديه مروة، بدون بطانة، ما عرضها لهجوم اضطرت على إثره إلى الخروج عن صمتها.

وقالت مروة في حديث لصحيفة القاهرة 24: “كتير اعتقدوا إنه الفستان شفاف.. لكن الفستان بالكامل مبطن بعدة طبقات بلون بالبشرة”.

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الجمال ليس بالشكل

وحول كونها أول ملكة جمال محجبة في مصر، ردت مروة: “معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات.. وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات”.

وتابعت: “الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط”.

واستنكرت حلمي انتقادها قائلة: “بقى الوحيدة المحجبة اللي تم اختيارها وتفوز في المسابقة بلقب تتعرض للانتقادات.. في حين إنه على الصعيد الآخر كان بيتم انتقاد المتسابقات بسبب العري وارتداء المايو واللبس المفتوح”.

تمثل مصر وليس الحجاب

وأردفت: “مينفعش نحكم على الإنسان من لبسه.. من حق أي واحدة أي كانت ديانتها شكلها لبسها محجبة مش محجبة، إنها تشارك في المسابقة وتثبت شخصيتها جمالها واناقتها”.

وأضافت: “المسابقة دي بتمثل مصر مش الحجاب.. أنا مكنتش مشتركة في مسابقة جمال مصر للمحجبات”.

الجدير بالذكر أن مروة حلمي (28 عاماً)، تخرجت من جامعة 6 أكتوبر، وتعمل طبيبة دم وأورام.