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فأر في الحرم المكي يثير رعب المعتمرين.. مطاردات بالنعال ومواقف طريفة وجدل (شاهد)

محاولة قتل الفأر أثارت جدلا حول الحكم الشرعي في قتل الحيوان داخل الحرم

كتب سالم حنفي
فأر في الحرم المكي
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لفأر يقتحم صحن المطاف في الحرم المكي الشريف.

وأظهر مقطع الفيديو ملاحقة بعض المعتمرين للفأر حاملين في أيديهم أحذتهم محاولين قتله.

ووفقا للفيديو فقد اظهر بعض اللقطات الطريفة التي تمثلت بفزع وهروب إحدى المعتمرات بعد أن تفاجأت بالفأر أمامها.

كما احتوى الفيديو على مشهد طريف آخر بعد أن مر الفأر واختبأ بجانب أحد العاملين بالحرم الذي كان يأخذ قسطا من الراحة.

وتفاجأ العامل الذي أفاق من نومه مفجوعا ورأى بعض المعتمرين يقفون فوق رأسه حاملين نعالهم بهدف قتل الفأر، ليهم هاربا.

هل يجوز قتل الفأر في الحرم المكي؟

الفيديو المنشور تسبب بجدل كبير بين المتابعين حول الحكم الشرعي لقتل أي من الحيوانات في الحرم المكي الشريف.

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وبينما رأى البعض أنه يحرم قتل الحيوانات داخل الحرم، أكد آخرون على جواز ذلك دون تعميم باعتباره الفأر من “الفواسق” ، معتمدين على حديث نبوي شريف.

ونقل الكثير من التابعين المؤيدين لهذا الرأي قولهم أنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن الفواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وفي رواية أخرى: والحية، وفي رواية أخرى: والسبع العادي.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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