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غياب دنيا بطمة بعد تحريض الصفحة الأشهر في المغرب على سجنها يثير الشكوك.. هل قبض عليها؟

أخر تحديث لصفحة دنيا بطمة على انستغرام كان قبل أسبوع على الرغم من حرصها المستمر على إطلاع متابعيها على كافة نشاطاتها

كتب سالم حنفي
غياب دنيا بطمة بعد تحريض الصفحة الأشهر في المغرب على سجنها يثير الشكوك.. هل قبض عليها؟
دنيا بطمة
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وطن- على غير عادتها منذ فترة ليست بالقصيرة، امتنعت الفنانة المغربية دنيا بطمة من تحديث صفحتها على انستغرام منذ عدة أيام، مما أثار التساؤلات حول غيابها.

وبالعودة إلى حساب دنيا بطمة على “انستغرام” الذي تنشر عليه كل نشاطاتها الفنة والشخصية وكذلك ترويجها لعدد من المنتجات التجارية، خاصة المتعلقة بأدوات الجميل، نجد ان آخر منشور لها يعود إلى قبل أسبوع من الآن، على الرغم من أنها كانت لا تترك حسابها أكثر من ساعتين بدون تحديث.

وفي منشورها الأخير، نشرت دنيا بطمة صورة مثيرة لها بشعر مسدول على كتفيها، مرتدية فستان مموج باللونين البرتقالي والازرق الفاتح مع حقيبة يد باللون الجملي.

وامتاز فستان دنيا بطمة بقصره الشديد، حيث كشف جزءا كبيرا من فخذيها، ما جعلها موضع انتقاد شديد من قبل المتابعين.

فستان دنيا بطمة
فستان دنيا بطمة

دنيا بطمة بهوت شوت جينز

كما نشرت دنيا بطمة حينها صورة لها عبر خاصية الستوري في انستغرام، وهي ترتدي هوت شورت جينز ممزق مع قميص أبيض ساتان بأكمام.

دنيا بطمة بالهوت شورت
دنيا بطمة بالهوت شورت

ومنذ ذلك الحين توقفت النجمة دنيا بطمة من نشر اي صور أو فيديوهات جديدة لها، ما أثار التساؤلات حول طبيعة غيابها وإن كان طبيعيا باختيارها او اضطراريا غبا عنها.

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صفحة شهيرة تحرض على سجن دنيا بطمة

وتزامن غياب دنيا بطمة مع قيام صفحات إخبارية شهيرة في المغرب اليوم، الثلاثاء، بنشر تساؤلات حول عدم سجن دنيا بطمة حتى الآن على الرغم من صدور حكم بسجنها لمدة عام وواجب النفاذ.

وفي هذا السياق، نشرت صفحة قناة “شوف تي في” الأشهر في المغرب والتي يتابعها نحو 22 مليون متابع، عبر فيسبوك تساؤلا حول الأمر.

وقالت في منشور لها:”المغاربة يتساءلون …علاش دنيا بطمة مازال مامشاتش الحبس رغم الحكم عليها ابتدائيا واستئنافيا بسنة حبسا نافذا”.

صفحة شهيرة تحرض على سجن دنيا بطمة
صفحة شهيرة تحرض على سجن دنيا بطمة

هل الوسام الملكي السبب؟

وجاءت العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذي فسروا عدم تنفيذ الحكم ضد دنيا بطمة حتى الآن دون معرفة مصيرها، بعد غيابها الأخير والمثير للقلق.

وقالت أغادير تزنوت مجيبة على السؤال :” وسامين ملكيين هما السبب. حيث كلشي غيقول الملك تقولب فيها. والملك ماخصوش اتقولب لهدا معمرها غتشد”.
وقالت “عائشة”:” كدخل الحبس غير الفقير انعل بوها دولة”.

أما محسن عيد صلاح، فعاد وأشار لموضوع الاوسمة قائلا:” إنه الوسام”.

دنيا بطمة تعلن حصوله على وسام من الملك محمد السادس

وكانت دنيا بطمة، قد كشفت نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن حصولها على وسام ملكي خاص من قبل الملك محمد السادس.

وأشارت بطمة في الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام إلى أن أغنيتها “المغرب مغربنا”، كانت السبب الرئيسي وراء توشيحها الوسام.

أغنية دنيا بطمة "المغرب مغربنا"
أغنية دنيا بطمة “المغرب مغربنا”

وقالت: “في مثل هذا اليوم، وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء هذه الأغنية كانت سبباً في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ورعاه”.

وعبَّرت دنيا بطمة عن شكرها وامتنانها لكل من عمل على نجاح أغنيتها التي أطلقتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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