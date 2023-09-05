الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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رياضة

طرد أنتوني من منتخب البرازيل بسبب فضيحته مع صديقته السابقة كافالين (صور)

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرر استبعاد أنتوني من تشكيلة البرازيل على خلفية مزاعم اعتدائه على صديقته كافالين

كتب فارس أبو شيحة
طرد أنتوني من منتخب البرازيل
أنتوني نجم منتخب البرازيل ولاعب نادي مانشستر يونايتد
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وطن- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، طرد أنتوني  لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من تشكيلة منتخب السيليساو الذي يستعد لخوض المباريات القادمة، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 خلال فترة التوقف الدولي، بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين وتهديدها بالقتل.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، بشأن استبعاد اللاعب أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل (السيلسياو)، “نتيجة للحقائق التي ظهرت للضوء وتحتاج إلى تحقيق، ومن أجل حماية الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب البرازيلي، قام الاتحاد البرازيلي بحسبه من الفريق”.

طرد أنتوني من منتخب البرازيل

ونشرت تقارير صحفية برازيلية، مزاعم صديقة أنتوني السابقة كافالين، بالصور والرسائل عبر تطبيق (الواتساب)، بأن اللاعب قام بالاعتداء الجسدي عليها في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكانت حامل بطفلهما خلال قضائهما عطلة في البرازيل.

كما وتعمل صديقة نجم منتخب البرازيل أنتوني “كافالين”، منسقة أغاني والناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر حسابها على منصة الانستغرام نحو نصف مليون متابع.

وبدأت علاقة البرازيلي أنتوني مع صديقته غابرييلا كافالين، في عام 2021. قبل الانتقال اللاعب في صيف عام 2022 إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

أنتوني وصديقته السابقة كافالين
أثار اعتداء البرازيلي أنتوني على صديقته السابقة كافالين

وادعت صديقة البرازيلي أنتوني، بأن اللاعب رآها داخل ملهى ليلي  كان يتواجد بداخله، حيث قام بوضعها داخل سيارته واعتدى عليها مراراً. كما وهدد بإلقائها خارج السيارة وهي تسير بسرعة عالية.

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كما وأردفت كافالين، ” قال إنني إذا لم أكن معه فلن أكون مع أي شخص آخر، كنت أرتجف من الخوف حينها”.

اعتداء أنتوني على صديقته كافالين

وتابعت، ” أنتوني لكمني  في صدري وتركني في غرفة فندق بحاجة لرعاية طبية”. كما وكشفت صديقة البرازيلي عن صورة  لجرح في الرأس أصيبت به جراء الاعتداء عليها من قبل اللاعب.

وزعمت كافالين صديقة أنتوني السابقة، بأن الهجوم الثاني وقع في مانشستر في ال15 من شهر يناير الماضي، أما الثالث كان في الثامن من شهر مايو الماضي، حيث حاول الاعتداء عليها من خلال مهاجمة وجهها بالزجاج أثناء المشاجرة.

اللاعب أنتوني
نجم مانشستر يونايتد أنتوني

كما وبينت كافالين، بأن محاولتها للدفاع عن نفسها بالاعتداء الثالث في شهر مايو الماضي، أصيب بجرح عميق في إصبع يدها اليمنى مكشوف العظم.

واستكملت صديقة البرازيلي أنتوني، ” أحتاج إلى الخروج من هنا قبل أن يقتلني”. حيث أنها في الوقت الحالي تسعى لحجز رحلة العودة إلى دولة البرازيل.

رد أنتوني على مزاعم صديقته كافالين

وفي السياق ذاته، رد النجم البرازيلي الدولي أنتوني نجم مانشستر يونايتد، بشأن مزاعم صديقته بالاعتداء عليها جسدياً وتهديدها بالقتل، قائلاً: ” أستطيع بكل هدوء أنني بريء من الاتهامات التي وجهت لي”.

وأضاف أنتوني، ” كانت علاقتي مع السيدة كافالين مضطربة. مع إهانات من كلا الجانبين، لكنني لم أرتكب أي عمل من أعمال الاعتداء الجسدي”.

استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل
أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

وختم حديثه، ” هي غيرت قصتها مرارا وتكرارا بشأن الهجمات المزعومة، لذلك أنفي بشدة هذه الاتهامات. وأود أن أوضح أنني لا أزال على استعداد لتوضيح كل ما هو ضروري للسلطات البرازيلية”.

ويستعد منتخب البرازيل (السيليساو)، لمباراة بوليفيا وبيرو المقبلتين خلال الأيام القادمة، في منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

المصدروطن + الاتحاد البرازيلي لكرة القدم + وسائل إعلام برازيلية

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