الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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حياتنا

شريهان في إطلالة جديدة بعد غياب بروب النوم مع ابنتها “تالية”! (شاهد)

أشاد الجمهور بجمال شيريهان على الطبيعة وحفاظها على رشاقتها في هذا العمر

كتب رفيف عبدالله
شريهان في إطلالة جديدة بعد غياب بروب النوم مع ابنتها!
الفنانة المصرية شريهان
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وطن- لفتت الفنانة المصرية شريهان الأنظار إليها، بظهور نادر وطبيعي لها برفقة ابنتها الأصغر تالية.

ونشرت شريهان صورة عفوية عبر خاصية الستوري على انستجرام، ظهرت فيها بروب النوم وبدون أي مكياج، وبجانبها “تالية”.

جمال ورشاقة

بينما ارتدت تالية تنورة جينز قصيرة مع توب فوشي مكشوف البطن.

وأشاد الجمهور بجمال شريهان على الطبيعة وحفاظها على رشاقتها في هذا العمر.

شيريهان وابنتها
إطلالة شيريهان العفوية خطفت الأنظار

وجاء في التعليقات: “لسة زي ما أنتي قمر ورشيقة”.

وكتب آخر: ” حلوه زي ما انتي يا شيريهان”.

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وعقب ثالث: ” وحشتينا والله ربنا يخليها لك ويحفظها”.

عيد ميلاد تالية

وكان أول ظهور لـ تالية ابنة شريهان، في أغسطس الماضي حين احتفلت  والدتها بعيد ميلادها الـ14.

شيريهان وابنتها
احتفلت الشابة بعيد ميلادها الـ14

ونشرت النجمة المصرية حينها مجموعة صور من عيد ميلاد تالية وعلقت: “تزيدني فخرا بك كل يوم.. لقد كانت أجمل رحلة شاهدتك فيها تكبرين لتصبحي تلك الشابة التي أنت هي عليه اليوم.. أحبك يا قلبي وروحي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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