الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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الهدهد

“رسالة كيد” إماراتية للسعودية بعد تعثر انتقال محمد صلاح للاتحاد وتفاعل واسع

الكثير من التقارير تحدثت عن فتور وتدهور العلاقات السعودية الإماراتية وخرج الخلاف أخيراً للعلن بتصريحات لولي العهد محمد بن سلمان الذي قال إن الإمارات طعنت بلاده في الظهر

كتب خالد السعدي
محمد صلاح
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وطن- في مؤشر على توتر العلاقات بين الرياض وأبوظبي، وجّه كاتب إماراتي شهير ما يمكن اعتباره “رسالة كيد” للسعودية جراء فشل محاولات نادي الاتحاد ضم اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال الكاتب الإماراتي هاني مسهور في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “كالأهرامات والتاريخ هذه أشياء لا تشترى أبداً.. كنّ كما أنت عالياً غالياً بلا ثمن”.

تغريدة هاني مسهور
تغريدة هاني مسهور

وجاء تعليق مسهور، مع إعادة نشر تغريدة لمحمد صلاح نشرها أمس الاثنين، من احتفاله بفوز بفريقه ليفربول على ويست هام، في تغريدة وصفت بأنها رسالة من اللاعب بأنه باق في ناديه الإنجليزي.

تفاعل واسع

تغريدة هاني مسهور أثارت حالة من التفاعل على موقع “إكس”، وفُسِّرت بأن الكاتب المقرب من نظام الحكم في الإمارات بأنه يمارس اللمز مع السعودية.

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ورد الكاتب السعودي فهد ديباجي ردا على تغريدة مسهور قائلا: “حركات أطفال”، فيما غرد الكاتب أحمد الصباحي: “عيب يا هاني .. لا تهمز وتلمز بمائدة كنت تأكل منها”، في إشارة إلى المملكة.

وكتب نواف: “ليش الاستفزاز انا ابي افهم !؟”.، وغرد الأكاديمي فؤاد البعداني: “فجأةً انتقلت إلى التعريض بالإساءة للمملكة مع أن تخصصك الإساءة لليمن وكل ما يتعلق بها، ونسيت كل أفضال المملكة عليك طيلة حياتك.. عمومًا لا غرابة فمن يسيء لوطنه الأم مستعد أن يسيء للبلد الذي آواه بعد أن ارتوى من خيره؛ لمجرد أنه حصل على مبتغاه من بلدٍ ثالث”.

وقدّم الاتحاد السعودي، أكثر من عرض مغرٍ لضم محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي، إلا أن الصفقة تواجه تعثرات كبيرة، فيما سيكون الحسم يوم الخميس المقبل، وهو موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية بشكل رسمي.

محمد صلاح وعرض الاتحاد السعودي
المصري محمد صلاح

تدهور العلاقات السعودية الإماراتية

يُشار إلى أن هناك الكثير من التقارير، التي تحدثت عن فتور وتدهور العلاقات السعودية الإماراتية، وخرج الخلاف أخيراً إلى العلن بتصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قال إن الإمارات طعنت بلاده في الظهر، كما نقلت صحف غربية.

التنافس بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
التنافس بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

وقبل أيام، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تصريحات الأمير محمد بن سلمان، التي جاءت خلال لقائه بعدد من الصحفيين المحليين بالرياض في مؤتمرٍ صحفيٍ نادر وغير رسمي، عقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتحدث فيه بكلمات قوية أذهلت الحضور، حيث اتهم دولة الإمارات – الحليف الاستراتيجي للسعودية منذ عقود – بأنها “طعنتنا في الظهر”، وواصل حديثه قائلاً: “سيرون ما يمكنني القيام به”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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