الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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رياضة

“حارس ميسي” التونسي ياسين الشويكي يقتحم الملعب لإنقاذه من مشجع (شاهد)

الحارس الشخصي لميسي قائد إنتر ميامي، ياسين الشويكي ـ التونسي الأصل ـ وبحسب مقاطع متداولة تدخل بشكل سريع لإبعاد مشجع يرتدي قميص برشلونة اقتحم الملعب خلال مباراة الفريق في مواجهة لوس أنجلوس

كتب باسل سيد
حارس ميسي ياسين الشويكي يتدخل مجددا لإنقاذه
حارس ميسي ياسين الشويكي يتدخل مجددا لإنقاذه من مشجع اقتحم الملعب خلال مباراة الفريق مع لوس أنجلوس
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وطن – عاد حارس النجم ليونيل ميسي، ياسين الشويكي ـ الأمريكي التونسي الأصل ـ لخطف الأضواء مجددا، بعد تدخله واقتحامه الملعب في المباراة الأخيرة لنادي إنتر ميامي، لحماية “البرغوث” ومنع وصول أحد المشجعين إليه.

الحارس الشخصي لميسي قائد إنتر ميامي، وبحسب مقاطع متداولة تدخل بشكل سريع لإبعاد مشجع يرتدي قميص برشلونة اقتحم الملعب خلال مباراة الفريق في مواجهة لوس أنجلوس، التي جمعت الفريقين، فجر الاثنين، بالدوري الأمريكي.

وفي الشوط الثاني تحديدا من المباراة التي انتهت لصالح إنتر ميامي بالفوز (3-1)، اقتحم أحد المشجعين الملعب وركض ناحية ليونيل ميسي.

حارس ميسي يقتحم الملعب

ولكن حارس ميسي الشخصي التونسي الأصل ياسين الشويكي، كان أسرع من المنظمين. حيث اندفع بكل سرعته لإيقاف المشجع الذي بالكاد وصل إلى النجم الأرجنتيني.

وباتت وسائل الإعلام العالمية تطلق على ياسين لقب حارس “الظل” للنجم الأرجنتيني. بعدما ظهر صاحب الأصول التونسية في العديد من التسجيلات المصورة مع ميسي.

ياسين الشويكي حارس ميسي جندي سابق وبطل فنون قتالية

وياسين الشويكي التونسي الأصل الذي يحمل جنسية أمريكا، هو جندي أميركي سابق اختاره رئيس النادي ونجم كرة القدم الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام شخصياً ليتبع النجم الأرجنتيني في كل مكان كحارس شخصي له. حتى إن مقاتل الفنون القتالية المختلطة يرافقه أثناء احتفاله.

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ياسين الشويكي حارس ميسي
ياسين الشويكي حارس ميسي

وأكدت شخصيات تونسية بارزة أن حارس ميسي اسمه ياسين الشويكي، وأنه تونسي الأصل.

وفي هذا السياق كتب وزير التشغيل والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: “في فريق انتر ميامي، فريق ليونيل ميسي الجديد تم توفير حارس خاص لهذا النجم الأسطوري. وبما أن ميسي هو الأفضل وفر له النادي الحارس الشخصي الأفضل . حارس محترف قوي وحازم.”

وزير التشغيل والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي
“النصيبي” وصف حارس ميسي بأنه محترف وقوي وحازم

وتابع:”حارس مكلف بحماية النجم ميسي في كل مكان و أثناء وصول حافلة الفريق و مغادرتها بالإضافة إلى حماية لمنزل ميسي وأسرته وحتى على خط الملعب أثناء المباريات. هذا الحارس هو التونسي ياسين شويكي. ملاكم ورياضي محترف في الولايات المتحدة الأمريكية. متميزون في كل مكان وفي كل مجال وفي كل زمان”.

وياسين من مواليد فرنسا ويحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، ويبلغ من العمر 38 سنة، وهو بطل فنون قتالية متزوج من تونسية وأب لطفلة.

على الرغم من أنّ ياسين لا يتقن الحديث بالعربية لكنه يفهمها جيداً. فقد عاش طفولته إلى سنّ السادسة في ضاحية المرسى في العاصمة تونس.

حارس ميسي بطل فنون قتالية
حارس ميسي بطل فنون قتالية

تدخل سابق لحارس ميسي

في منتصف أغسطس الماضي، خطف حارس ميسي الأنظار أثناء مباراة نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لفريقه أمام “إف سي سينسيناتي”. وبدا ملازماً له بحركاته وسكناته وبجسمه الضخم وملامح وجهه القاسية ولحيته السوداء الكثة.

ورصد الحارس الشخصي لميسي وهو يقف عند خط التماس، حتى بدا أنه مثل حكم مساعد. وعندما حاول أحد المشجعين اقتحام الملعب للاقتراب من النجم الأرجنتيني، ظل الحارس يركض على طول الخط حتى يظل مراقباً له.

وأجبر الحارس اثنين من المشجعين على مغادرة الملعب، بينما كانا يحاولان الاقتراب من ميسي بغية الحصول على توقيعه.

كما وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحارس الجديد الذي يرافق ميسي، وهو يركض ليحبط محاولة أحد المشجعين من اقتحام الملعب والتقاط صورة مع اللاعب الأرجنتيني.

بينما شوهد الحارس الشخصي في حالة تأهب، وهو يراقب ميسي ويمشي داخل وخارج الملعب، ويلتقط قميصًا ألقي على أسطورة برشلونة من المدرجات ويمنع أحد المشجعين من الوصول إليه.

المصدررصد وطن X (تويتر سابقاً) + مواقع الكترونية

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