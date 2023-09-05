تيك توكر بريطانية تروي مأساتها في مصر وهكذا تحولت زيارتها لأسوأ تجربة سفر في حياتها (شاهد)

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وطن- في واقعة تكشف حجم المأساة التي يتعرض لها السياح الأجانب في مصر وما يعكس حالة الانهيار في هذا القطاع الهام والمورد للعملة لصعبة، كشفت تيك توكر بريطانية عن سبب تحول زيارتها إلى مصر بسرعة إلى واحدة من أسوأ تجارب السفر في حياتها.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أمضت غريس تشينغ، المعروفة باسم @gracietravels، أسبوعًا في شمال شرق إفريقيا

وغيرها من المعالم التاريخية ولكنها شعرت بعدم الأمان طوال الوقت.

وأوضحت أنها تم تدمير عطلتها من قبل المحتالين “العدوانيين” الذين يتربصون “في كل مكان” في محاولة لتخليص السياح الأبرياء من أموالهم.

انتشار الاحتيال

وقالت غريس تشينغ في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك: “شعرت بعدم الارتياح الشديد عند زيارتي لمصر… الاحتيال مشكلة كبيرة هنا ولم أكن أعرف حقًا مدى حجمها عندما كنت لأول مرة”.

وأضافت:”ثقافة الزحام هنا مجنونة.” في كل مكان ذهبنا إليه كان يتوسل إلينا بلا توقف لدفع ثمن شيء ما. لأكون صادقًا تمامًا، لم أشعر بالأمان هنا”.

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ولفتت “تشينغ” إلى أنها تشارك تجربتها في محاولة تنبيه الرحلات الأخرى حول المخاطر “المرهقة” التي تعرضت لها.

طلب المال مقابل أي شيء

وواصلت التيك توكر الحديث عن تجربتها محذرة غيرها بالقول: “لا تسمح لأي شخص بالتقاط صورة لك، ولا تدع أي شخص يضع أي شيء في يدك، ولا تتبع أي شخص إذا كان لديه شيء يظهره لك لأنه سيطلب منك المال”.

وأضافت أنها “لم تشعر بالأمان” حتى مع وجود مرشد سياحي بجانبها.

وقالت: “كان لدينا الكثير من الأصدقاء في المنطقة، واستمروا في تقديم الكثير والكثير من الترقيات لنا، مثل تسلق صخرة للحصول على صورة مع الخلفية”، موضحة أنها شعرت “بالخوف” عندما رفضت الدفع للمحتالين واستمروا في المطالبة بالمال.

تحذير من التحرش الجنسي

ونصحت “غريس” جميع متابعيها بعدم السفر إلى مصر بمفردهم، خاصة إذا كانت امرأة.

وقالت: “عندما يتعلق الأمر بالرجال فإنهم يحدقون بك، وهي ليست حتى نظرة عادية، إنها واحدة من تلك التحديقات غير المريحة حقًا حيث لن يرفعوا أعينهم عنك أبدًا”.

وبالإضافة إلى شعورها بالقلق في وجود الناس، كانت تشعر بالرعب من فقدان أمتعتها.

وأضافت: “كان لدينا سائقون خاصون أينما ذهبنا، ولكن عندما وصلنا إلى موقع ما وتركنا حقائبنا في الشاحنة، اعتقدت بالتأكيد أنني لن أراهم مرة أخرى أبدًا”.

تعليقات من زاروا مصر ومن يرغبون في زيارتها!

وبحسب التعليقات الكثيرة التي وردت على الفيديو، قال مسافرون آخرون زاروا مصر من قبل إنهم لم يشعروا أبدًا بالأمان أثناء إقامتهم هناك.

وقال أحدهم:”أنا موافق. لقد سافرت حول العالم وكانت مصر الدولة الوحيدة التي لم أشعر فيها بالأمان”.

وعلق آخر قائلاً: “شعرت بنفس الشعور عندما زرت مصر والمغرب”.

وأضاف آخر:” رأيت الكثير من مقاطع الفيديو لأشخاص يقولون إن مصر هي أسوأ مكان للزيارة”.

وقال أحدهم:”ما يجعلني حزينا، أنني أريد أن أراها يوما ما”.

وقال آخر: “أحب أن أذهب إلى مصر ولكن بصراحة لم أسمع كلمة طيبة عنها”.