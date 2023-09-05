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تاج حيدر في ظهور نادر بعد زواجها.. شكلها بعد 8 سنوات غياب فاجأ الجمهور! (شاهد)

غابت تاج حيدر عن الأضواء عام 2015 بعد الأزمة السورية وزواجها وإنجابها

كتب رفيف عبدالله
تاج حيدر في ظهور نادر بعد اختفائها.. شكلها بعد 8 سنوات غياب فاجأ الجمهور! (شاهد)
الفنانة السورية تاج حيدر
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وطن– فاجأت النجمة السورية تاج حيدر، محبيها بظهور غير مقصود، بعد غياب سنوات عن الأضواء.

وظهرت تاج حيدر في صورة حديثة مع صديقتها الممثلة السورية كندة حنا، أثناء قضائهما يوماً صيفياً معاً.

لا عمليات تجميل

وفي الصورة مع كندا حنا، غطت تاج حيدر عيناها بنظارات شمسية، بينما بدى أنها لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي دون عمليات تجميل.

تاج حيدر
ظهرت تاج مع كندة حنا

وعبر محبو تاج عن رغبتهم بعودتها، مشيدين بحفاظها على جمالها الطبيعي.

وجاء في التعليقات: ” يا ريت ترجع ع التمثيل.. اشتقنالها كتير “.

وكتبت أخرى: “هي أول واحدة ما في تغير بوجهها.. برافو تاج”.

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ووافقها متابع الرأي: ” يا زينها مثل ما هي ما تغيرت”.

وتساءل رابع: ” ما بعرف ليش ابتعدت عن التمثيل وغابت كتير.. مع انها فنانة لعبت ادوارا جميلة جدا في الدراما السورية”.

زواج وأزمة

وغابت تاج حيدر عن الأضواء عام 2015، بعد الأزمة السورية، وزواجها وإنجابها.

تاج حيدر
عُرفت تاج بملامحها الطبيعية

وتزوجت الفنانة السورية من رجل أعمال لبناني الجنسيّة، وقضت شهر العسل في أوروبا.

وتم التكتيم على خبر زواج تاج في حينها بسبب الظروف التي تمر بها سوريا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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