تاج حيدر في ظهور نادر بعد زواجها.. شكلها بعد 8 سنوات غياب فاجأ الجمهور! (شاهد)

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وطن– فاجأت النجمة السورية تاج حيدر، محبيها بظهور غير مقصود، بعد غياب سنوات عن الأضواء.

وظهرت تاج حيدر في صورة حديثة مع صديقتها الممثلة السورية كندة حنا، أثناء قضائهما يوماً صيفياً معاً.

لا عمليات تجميل

وفي الصورة مع كندا حنا، غطت تاج حيدر عيناها بنظارات شمسية، بينما بدى أنها لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي دون عمليات تجميل.

وعبر محبو تاج عن رغبتهم بعودتها، مشيدين بحفاظها على جمالها الطبيعي.

وجاء في التعليقات: ” يا ريت ترجع ع التمثيل.. اشتقنالها كتير “.

وكتبت أخرى: “هي أول واحدة ما في تغير بوجهها.. برافو تاج”.

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ووافقها متابع الرأي: ” يا زينها مثل ما هي ما تغيرت”.

وتساءل رابع: ” ما بعرف ليش ابتعدت عن التمثيل وغابت كتير.. مع انها فنانة لعبت ادوارا جميلة جدا في الدراما السورية”.

زواج وأزمة

وغابت تاج حيدر عن الأضواء عام 2015، بعد الأزمة السورية، وزواجها وإنجابها.

وتزوجت الفنانة السورية من رجل أعمال لبناني الجنسيّة، وقضت شهر العسل في أوروبا.

وتم التكتيم على خبر زواج تاج في حينها بسبب الظروف التي تمر بها سوريا.