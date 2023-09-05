بنزيما يطل “بالجلابية واللحية” من السعودية.. نشطاء كشفوا ماركة الثوب

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وطن – لفت لاعب نادي الاتحاد السعودي ذو الأصول المغربية “كريم بنزيما”، الأنظار في حفل قرعة كأس العالم للأندية، حيث بدا مرتدياً الثوب السعودي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق قادمًا من ريال مدريد.

وفي مقطع فيديو متداول بدا “بنزيما“، وهو يجلس في الصفوف الأولى من الحضور بالثوب السعودي التقليدي، ثم يستدير إلى الخلف ليصافح بعض الحضور ويلتقط معهم صوراً تذكارية.

ونشر بنزيما على حسابه في “موقع إكس” –تويتر سابقاً- صورة له بالثوب الأبيض وقد وضع قلماً في جيبه العلوي.

بنزيما بالجلابية

وبدا النجم العالمي مرتدياً ساعة ثمينة في يده اليمنى وعلق عليها : “هذا مكاني الحمد لله” . وأرفق التعليق بإيموجي ليدين مرفوعتين للدعاء وصورة لأسد.

وأثار فضول العديد من النشطاء معرفة “ماركة” الثوب الأنيق الذي ظهر بنزيما يرتديه، وكانت علامة الشركة المصنعة ظاهرة على جانب جيب الثوب السعودي.

وبتكبير الصورة من قبل البعض اتضح أن الثوب السعودي الذي يرتديه كريم بنزيما، هو من ماركة “مهيار” الشهيرة في المملكة.

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من جهة أخرى، شارك بنزيما متابعيه عبر حسابه الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مجموعة صور له داخل صالة الرياضة.

وتستضيف السعودية مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتقام في جدة خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وقال ينزيما لصحيفة «الرياضية» السعودية «الزي السعودي أنيق ويعجبني».

وعن توقعاته للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها جدة ديسمبر المقبل، رد بنزيما قائلًا: «جميع الفرق تملك حظوظ في البطولة، وعلينا أن نفكر بهذه الطريقة ومن الممكن أن نصل إلى النهائي، والأهم كلمة السر في الملعب».

ويستهل الفريق الاتحادي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في الدور التمهيدي، وحال فوزه فإنه سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني.

وقال بنزيما لقناة “SSC” السعودية عقب ذلك: “لا أعد الجماهير بشيء، لكن نحاول أن نقدم الأفضل بالنسبة لنا، وننتظر حضور المشجعين في البطولة، هذه البطولة قوية ويوجد أندية كبيرة لديها أسماء بارزة”.

وأضاف بنزيما: “متفائل بأن فريقي لديه عناصر جيدة، ونأمل أن نقدم أنفسنا وأن نصل لأبعد مكان في البطولة”.

وكان اللاعب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد قد وقّع مع نادي الإتحاد السعودي عقداً لمدة سنتين يمتد حتى عام 2025. وبراتب سنوي قيمته 200 مليون يورو ، كما حصل على مميزات تسويقية لصوره.