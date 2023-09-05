الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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رياضة

بعد رفضه تمثيل المغرب.. لامين يامال مرشح لجائزة الفتى الذهبي

لاعب برشلونة المراهق لامين يامال الذي رفض تمثيل منتخب المغرب وانضم لإسبانيا، أصبح من بين قائمة الـ 100 مرشح لنيل جائزة الفتى الذهبي

كتب باسل سيد
بعد رفضه تمثيل المغرب.. لامين يامال مرشح لجائزة الفتى الذهبي
لاعب برشلونة لامين يامال
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وطن- كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو mundodeportivo” الكتالونية، عن أن النجم الموهوب الصاعد وجوهرة برشلونة لامين يامال، بات ضمن المرشحين لنيل جائزة “الفتى الذهبي”.

وقالت الصحيفة إن تأثير لامين يامال يعبر الحدود. يعد اللاعب الشاب في نادي برشلونة والملعب الدولي الجديد لإسبانيا بعمر 16 عامًا هو المفاجأة الكبرى في تحديث قائمة جائزة “Golden Boy”، وهي جائزة ترعاها Tuttosport والتي تختار أفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عامًا.

يامال وجائزة الفتى الذهبي

ودخل لامين يامال بقوة ضمن 100 مرشح لهذه الجائزة التي اكتسبت مكانة مرموقة منذ تأسيسها عام 2003.

وبدعم من التحليل الإحصائي لـ Football BenchMark، وهي منصة البيانات التي سلطت الضوء على قفزة يامال المذهلة إلى النخبة، أصبحت المكانة الدولية للاعبي كرة القدم الشباب في برشلونة واضحة مرة أخرى.

بلا شك، كانت الضربة الكبرى في تاريخ البارسا، هي الصورة الشهيرة لليو ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز على منصة التتويج بالكرة الذهبية لعام 2010.

لاعب خط وسط برشلونة غافي هو الفتى الذهبي الحالي، وبيدري فاز باللقب في عام 2021. ومن الغريب أن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، المعار الآن من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، يمتلكه أيضًا في عروضه.

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غافي يحصل على جائزة الفتى الذهبي
لاعب خط وسط برشلونة غافي حصل على جائزة الفتى الذهبي عام 2021

لامين يامال وغافي

في الأسابيع المقبلة، ستنخفض هذه القائمة إلى 40 مرشحًا وأخيراً إلى 20، وهي جائزة تم اختيارها بفضل تصويت لجنة تحكيم من الصحفيين من جميع أنحاء أوروبا.

ويحتل غافي حاليًا المركز الرابع في هذه القائمة، كونه أفضل لاعب في برشلونة. في المركز السادس يأتي الظهير بالدي، البالغ من العمر 19 عامًا والذي يلعب أساسيًا في برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز منذ الموسم الماضي.

بينما استغرق الأمر من لامين يامال 234 دقيقة في دوري الدرجة الأولى، موزعة على أربع مباريات، وأداء منتصر في غامبر لجذب انتباه المحللين الأوروبيين.

جدير بالذكر أن لاعب برشلونة الشاب لامين يامال اختار، الجمعة، تمثيل المنتخب الإسباني الأول على حساب المغرب، بعدما تواجد في قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي، الأولى منذ تتويج “لاروخا” ببطولة دوري الأمم، والتي ستواجه كلا من جورجيا في تبليسي وقبرص في غرناطة في التصفيات المؤهلة لبطولة “يورو 2024”.

لامين يامال
اختار لامين يامال اللعب لصالح منتخب إسبانيا
المصدرصحيفة "موندو ديبورتيفو mundodeportivo" الكتالونية، رصد وتحرير وطن

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