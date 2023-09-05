بسمة وهبة في ظهور صادم من الهند.. تحولت إلى هيكل عظمي بسبب هذا المرض!

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وطن- أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، صدمةً بين متابعيها في أحدث ظهور لها من الهند برفقة نجلها.

ونشرت بسمة وهبة صورةً عبر انستجرام، مع نجلها في الهند لتشاركه فرحة تخرجه.

مرض بسمة وهبة

كما نشرت بسمة عدة فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، ظهرت فيها شاحبة وقد خسرت الكثير من وزنها.

وعلقت بسمة: “فرحانه وفخوره بيك يا روح القلب.. وعقبال اولادكم يا رب”.

وعبر متابعو بسمة عن صدمتهم من شكلها بعدما أصبحت أقرب إلى الهيكل العظمي، متسائلين عن طبيعة مرضها.

علاج في لندن

وسبق أن تحدثت بسمة وهبة عن معاناتها من مرض نادر في المعدة، يسبب لها انخفاضاً في الضغط ودوار.

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وقالت بسمة وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: ” قريبا سأتوجه إلى لندن، خاصة أني أعاني من الدوار بشكل مستمر، لمعرفة ما هي الأعراض الجديدة، والعلاج”.

وكشفت الإعلامية أنها تعرضت لدوار أثناء تقديم إحدى حلقات برنامجها، وتوجهت إلى المستشفى.

وأردفت: “أخدت علاج وبحمد ربنا على كل حاجة، والابتلاء ده أحسن حاجة في الدنيا”.