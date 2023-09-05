الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
الرئيسيةالهدهدالملكة رانيا بالزي العسكري.. صورة تغزو مواقع التواصل وهذه الرتبة التي حملتها...
الهدهد

الملكة رانيا بالزي العسكري.. صورة تغزو مواقع التواصل وهذه الرتبة التي حملتها (شاهد)

تداول الصور النادرة والخاصة للمكة رانيا جاء بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ53 والذي يوافق 31 أغسطس/آب من كل عام

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا بالزي العسكري.. صورة تغزو مواقع التواصل وهذه الرتبة التي حملتها (شاهد)
الملكة رانيا
- Advertisement -

وطن- بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ 53 انتشرت العديد من الصور التي لم تنشر من قبل أو لم يتم تداولها في وقت سابق للملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبعد تداول صورتها وهي طفلة، نشرت حسابات أردنية متخصصة في نشر صور العائلة الهاشمية على موقع “انستغرام” صورة للملكة رانيا وهي بالزي العسكري، كما ظهرن الملكتين السابقتين، الراحلة علياء طوقان والملكة نور، زوجتي الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله بالزي العسكري الخاص بالأمن العام، على عكس الملكتين السابقتين اللتين ظهرتا بزي القوات المسلحة (الجيش).

الملكة رانيا وهي بالزي العسكري، كما ظهرن الملكتين السابقتين، الراحلة علياء طوقان والملكة نور، زوجتي الملك الراحل الحسين بن طلال
الملكة رانيا بالزي العسكري

وأظهر زي الأمن العام الذي ارتدته الملكة رانيا حملها رتبة عقيد، وهي الرتبة التي حملتها كلا من الملكة الراحلة علياء طوقان، والملك نور التي لا تزال على قيد الحياة وتحتفظ بلقب الملكة أيضا تكريما لها من قبل الملك عبدالله الثاني بعد وفاة والده.

صورة نادرة للملكة رانيا في طفولتها

وكانت حسابات عديدة على “انستغرام” قد نشرت قبل أيام صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله في مرحلة الطفولة.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله في الصورة المنشورة وهي في عمر الـ6 سنوت تقريبا في حضن والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين الذي توفي في مايو/آيار من العام الماضي.

- Advertisement -

ووفقا للصورة التي التقطت بالأبيض والأسود والتي يصعب على الكثير التعرف عليها منها، فقط ارتدت الملكة رانيا فستانا بحمالات عريضة ممزوجا باللونين الابيض والأسود كما أظهرته الصورة.

الملكة رانيا وهي طفلة
الملكة رانيا وهي طفلة

وظهرت الملكة رانيا في الصورة بشعر قصير ذهبي اللون، دون أن تنسى أن ترسم ابتسامة عريضة لتجعل الصورة أكثر جمالا.

صورة للملكة رانيا العبدالله وهي بثوب التخرج خلال تخرجها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991
صورة للملكة رانيا العبدالله وهي بثوب التخرج خلال تخرجها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991

وكانت الملكة رانيا قد تزوجت من الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا في 10 يونيو/ حزيـران عام 1993، والذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999.

زفاف الملك العبد الله والملكة رانيا
زفاف الملك العبد الله والملكة رانيا

وتحديدا في يوم 21 مارس/آذار عام 1999، منح الملك عبدالله الثاني قرينته رانيا العبدالله لقب ملكة وذلك بموجب ارادة ملكية، في حين حملت الملكة نور الحسين ارملة الملك الراحل الحسين بن طلال لقب الملكة الام .

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟ (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا وهي طفلة.. صورة نشرت تزامناً مع عيد ميلادها لن تصدق أنها هي! (شاهد)

الهدهد

رجوة آل سيف تحتضن حماتها الملكة رانيا.. والأمير الحسين يدعو لها (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها بحلويات منزلية من صنع ربة منزل (شاهد)

الهدهد

بعيد ميلادها.. فستان الملكة رانيا استثنائي وطفلة فاتنة تنافسها في الجمال

حياتنا

بعمر الـ53.. الملكة رانيا تلفت الأنظار بجمالها وأول عيد ميلاد لها بعد زواج الحسين

الهدهد

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

الهدهد

طلبات للزواج من الأمير هاشم تنهال على الملكة رانيا بسبب هذه الصور رفقة الأميرة سلمى

الهدهد

الملكة رانيا تكسر البروتوكول لتعبر عن حبها للملك بكل عفوية.. شاهد ما فعلته في مؤتمر دولي

الهدهد

الملكة رانيا تفاجئ عامل مقهى قدم لها قهوتها بطريقة لافتة.. هكذا ردت الجميل! (شاهد)

الهدهد

الأميرة إيمان تمازح والدتها الملكة رانيا وتستفزها.. شاهد ما فعلته معها في السيارة!

الهدهد

الملكة رانيا نشرتها.. سر الشخص المجهول على “تي شيرت” الأمير هاشم (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“رسالة كيد” إماراتية للسعودية بعد تعثر انتقال محمد صلاح للاتحاد وتفاعل واسع

اعتداء يدمي القلوب من قوات الاحتلال على فتاة فلسطينية قبل اعتقالها (فيديو)

الفرصة الأخيرة.. الاتحاد السعودي يُغري محمد صلاح بعرضٍ فلكي جديد

شريهان في إطلالة جديدة بعد غياب بروب النوم مع ابنتها “تالية”! (شاهد)

انتقال كاراسكو إلى الشباب السعودي.. كم كلفت الصفقة من الأموال؟!

فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

“الشيخ إيلون ماسك” .. صورة الملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً فما قصتها؟! (شاهد)

تحليل نفسي يفضح سادية محمد بن سلمان وهذا ما يؤكده المقربون منه

هل صحة والدة محمد السادس في خطر؟.. تكهنات حول أسباب سفره المفاجئ لفرنسا!

تقطعت بهم السبل.. فيديو مؤلم لمحاصرة 70 ألف شخص في صحراء نيفادا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC