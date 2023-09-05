الملكة رانيا بالزي العسكري.. صورة تغزو مواقع التواصل وهذه الرتبة التي حملتها (شاهد)

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وطن- بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ 53 انتشرت العديد من الصور التي لم تنشر من قبل أو لم يتم تداولها في وقت سابق للملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وبعد تداول صورتها وهي طفلة، نشرت حسابات أردنية متخصصة في نشر صور العائلة الهاشمية على موقع “انستغرام” صورة للملكة رانيا وهي بالزي العسكري، كما ظهرن الملكتين السابقتين، الراحلة علياء طوقان والملكة نور، زوجتي الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله بالزي العسكري الخاص بالأمن العام، على عكس الملكتين السابقتين اللتين ظهرتا بزي القوات المسلحة (الجيش).

وأظهر زي الأمن العام الذي ارتدته الملكة رانيا حملها رتبة عقيد، وهي الرتبة التي حملتها كلا من الملكة الراحلة علياء طوقان، والملك نور التي لا تزال على قيد الحياة وتحتفظ بلقب الملكة أيضا تكريما لها من قبل الملك عبدالله الثاني بعد وفاة والده.

صورة نادرة للملكة رانيا في طفولتها

وكانت حسابات عديدة على “انستغرام” قد نشرت قبل أيام صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله في مرحلة الطفولة.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله في الصورة المنشورة وهي في عمر الـ6 سنوت تقريبا في حضن والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين الذي توفي في مايو/آيار من العام الماضي.

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ووفقا للصورة التي التقطت بالأبيض والأسود والتي يصعب على الكثير التعرف عليها منها، فقط ارتدت الملكة رانيا فستانا بحمالات عريضة ممزوجا باللونين الابيض والأسود كما أظهرته الصورة.

وظهرت الملكة رانيا في الصورة بشعر قصير ذهبي اللون، دون أن تنسى أن ترسم ابتسامة عريضة لتجعل الصورة أكثر جمالا.

وكانت الملكة رانيا قد تزوجت من الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا في 10 يونيو/ حزيـران عام 1993، والذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999.

وتحديدا في يوم 21 مارس/آذار عام 1999، منح الملك عبدالله الثاني قرينته رانيا العبدالله لقب ملكة وذلك بموجب ارادة ملكية، في حين حملت الملكة نور الحسين ارملة الملك الراحل الحسين بن طلال لقب الملكة الام .