الفرصة الأخيرة.. الاتحاد السعودي يُغري محمد صلاح بعرضٍ فلكي جديد

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن الاتحاد السعودي ما زال متمسك بالفكرة التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح للحصول على خدماته، بعد تقديمه العرض المغري الجديد قبيل أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي (العميد)، ما زالت تتمسك بفكرة ضم المصري محمد صلاح. قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي، الخميس.

محمد صلاح وعرض الاتحاد السعودي الجديد

وبينت الصحيفة الإنجليزية، بأن وفد من ممثلي نادي الاتحاد موجودون حالياً في المملكة المتحدة (بريطانيا)، من أجل القيام بالمحاولة الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب صلاح.

كما وأضافت، ” نادي الاتحاد السعودي سيرفع العرض المقدم إلى المصري محمد صلاح للتعاقد معه هذا الموسم إلى 200 مليون جنيه إسترليني. ( 250.8 مليون دولار أمريكي)، في ظل اعتقادهم بأن اللاعب منفتح للقدوم إلى الدوري السعودي”.

رد كلوب على رحيل محمد صلاح

وكان مدرب نادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، قد علق في تصريح صحفي له بوقت سابق، بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، ” صلاح 100% سيكمل هذا الموسم مع الريدز”.

لكن التقارير الإنجليزية التي نشرت في الآونة الأخيرة، تعتقد بأن إدارة نادي ليفربول وملاكه لم يمكنهم مقاومة عرض. بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لبيع صلاح في سوق الانتقالات رغم أهميته في الفريق من قبل المدرب الألماني كلوب.

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راتب محمد صلاح مع الاتحاد السعودي

وبينت الصحيفة، بأن المصري صلاح قد يميل إلى فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، وقبول عرض نادي الاتحاد السعودي، بسبب الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب. مع الفريق والمقدر ب100 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد محمد صلاح. هداف ليفربول ساري المفعول مع الريدز حتى صيف عام 2025، بعد موافقته على تجديد عقده الصيف الماضي.