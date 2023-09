“الشيخ إيلون ماسك” .. صورة الملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً فما قصتها؟! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”اسبيس إكس” والمالك الجديد لمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة وهو بالزي الخليجي.

وزعمت العديد من الحسابات أن الصورة نشرها إيلون ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” مع تعليق:” أقدم لكم الشيخ إيلون ماسك”.

وظهر إيلون ماسك في الصورة المزعومة مرتديا ثوبا خليجيا مطرزا من على الصدر، وشماغ أبيض وعقال.

كما ان المثير هو أن الكثير من الحسابات الخاصة بقنوات ومواقع معتبرة أعادت نشر الصورة والتعليق عليها مثل موقع روسيا اليوم، وقناة أوربت السورية، وعدد كبير من القنوات العراقية.

إلا أنه بالبحث وبمراجعة حسابات إيلون ماسك على مواقع التواصل لم تجد “وطن” أي ثر لهذه الصورة التي أثارت تفاعلا كبيرا وإشادة من قبل رواد مواقع التواصل العرب بمالك منصة “إكس” الجديد.

كما اتضح أن ناشر الصورة هو حساب يحمل اسم “إيلون ماسك” على منصة “إكس” ولكن مع إضافة “بارودي” بجانب الاسم. ما يعني انه وهمي وساخر ولا علاقة له بإيلون ماسك الحقيقي.

ومع حالة الجدل، عاد الحساب نفسه لينشر صورة جديدة لإيلون ماسك بزيّ خليجي مختلف تضمن ثوب وعباءة.وعلق عليها بالقول:” لقد كنت أستمتع بوقتي بشخصية إيلون “الشيخ” ماسك. شكرا لمحبتكم”.

I’ve been enjoying my time as Elon “The Sheikh” Musk…

Thank you for the love ❤️ pic.twitter.com/8PoLkL0wy3

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) September 5, 2023