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“الشيخ إيلون ماسك” .. صورة الملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً فما قصتها؟! (شاهد)

الصورة لم ينشرها إيلون ماسك على أي حسابات خاصة به

كتب باسل سيد
الشيخ إيلون ماسك.. صورة للملياردير الأمريكي بالزي الخليجي تثير جدلاً كبيراً.. ما قصتها؟! (شاهد)
إيلون ماسك بالزي الخليجي
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وطن- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”اسبيس إكس” والمالك الجديد لمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة وهو بالزي الخليجي.

وزعمت العديد من الحسابات أن الصورة نشرها إيلون ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” مع تعليق:” أقدم لكم الشيخ إيلون ماسك”.

وظهر إيلون ماسك في الصورة المزعومة مرتديا ثوبا خليجيا مطرزا من على الصدر، وشماغ أبيض وعقال.

إيلون ماسك مرتديا ثوبا خليجيا مطرزا من على الصدر، وشماغ أبيض وعقال
إيلون ماسك مرتديا ثوبا خليجيا مطرزا من على الصدر، وشماغ أبيض وعقال

“الشيخ إيلون ماسك”

كما ان المثير هو أن الكثير من الحسابات الخاصة بقنوات ومواقع معتبرة أعادت نشر الصورة والتعليق عليها مثل موقع روسيا اليوم، وقناة أوربت السورية، وعدد كبير من القنوات العراقية.

إيلون ماسك بالزي الخليجي
إيلون ماسك بالزيّ الخليجي

حقيقة صورة إيلون ماسك بالزي الخليجي

إلا أنه بالبحث وبمراجعة حسابات إيلون ماسك على مواقع التواصل لم تجد “وطن” أي ثر لهذه الصورة التي أثارت تفاعلا كبيرا وإشادة من قبل رواد مواقع التواصل العرب بمالك منصة “إكس” الجديد.

كما اتضح أن ناشر الصورة هو حساب يحمل اسم “إيلون ماسك” على منصة “إكس” ولكن مع إضافة “بارودي” بجانب الاسم. ما يعني انه وهمي وساخر ولا علاقة له بإيلون ماسك الحقيقي.

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صورة جديدة

ومع حالة الجدل، عاد الحساب نفسه لينشر صورة جديدة لإيلون ماسك بزيّ خليجي مختلف تضمن ثوب وعباءة.وعلق عليها بالقول:” لقد كنت أستمتع بوقتي بشخصية إيلون “الشيخ” ماسك. شكرا لمحبتكم”.

نعت مغردون الملياردير وهو مرتديا الزي الخليجي بـ "الشيخ إيلون ماسك"
نعت مغردون الملياردير وهو مرتديا الزي الخليجي بـ “الشيخ إيلون ماسك”

في حين اتضح أن الحساب ينشر العديد من الصورة الخاصة بإيلون ماسك بهدف السخرية. معتمدا في تصميمها بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدرانستغرام ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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