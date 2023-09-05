الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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البرهان في الدوحة.. هل تنجح قطر في إنهاء صراع السودان الدامي؟

أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيزور قطر، الأربعاء

كتب خالد الأحمد
البرهان في الدوحة.. هل تنجح قطر في إنهاء صراع السودان الدامي؟
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
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وطن- أفادت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، سيزور الدوحة، الأربعاء 6 سبتمبر، لبحث العلاقة بين البلدين، ومستجدات الحرب السودانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها “البرهان” إلى مصر، والتي كانت أولى محطاته الخارجية منذ اندلاع المعارك بين الجيش الذي يقوده الأخير، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“، في أبريل الماضي.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن البرهان سيزور عدداً من الدول بينها قطر.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة السعودية والإمارات، وفقاً لتسريبات سابقة نشرتها “رويترز” و”فرانس برس”.

عبد الفتاح البرهان في الدوحة
عبد الفتاح البرهان في الدوحة

زيارة عبد الفتاح البرهان لقطر

وشدد المتحدث القطري على أن العلاقات القطرية السودانية، اتسمت دائماً بالتواصل المستمر، لافتاً إلى أن “زيارات من هذا النوع ليست أمراً مستغرباً”، وفقاً لما نقلته صحيفة “العربي الجديد“.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفداً من قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) في السودان، كان قد التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس الماضي.

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واستعرض معه آخر التطورات في السودان، كما بحث سبل إيقاف الحرب واستعادة السلام في السودان.

وبحسب بيان من اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير، أعرب وفد التحالف عن شكره لجهود دولة قطر ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ومساعيها الإنسانية والدبلوماسية لوقف الحرب في السودان وتداعياتها.

ويشهد السودان منذ منتصف، نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات في مناطق متفرقة من البلاد تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وحاولت أطراف عربية وإفريقية ودولية القيام بدور الوسيط لوقف إطلاق النار، لكن أي منها لم ينجح في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم حتى الآن.

المصدرصحيفة العربي الجديد، رصد وتحرير وطن

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