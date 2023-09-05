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ابنة عمرو دياب في المغرب.. تجولت في شفشاون بلا حمالة صدر وكشفت المستور (شاهد)

شقيقتها جنا تسببت بهجوم كبير عليها قبل أيام بعد احتفالها بتوقيع عقد لإنتاج أغانيها بالشمبانيا

كتب سالم حنفي
ابنة عمرو دياب في المغرب.. تجولت في شفشاون بلا حمالة صدر وكشفت المستور (شاهد)
كنزي عمرو دياب
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وطن- تسببت “كنزي” ابنة الفنان المصري عمرو دياب بصدمة لمتابعيها، بعد ظهورها لمفجئ في مدينة “شفشاون” الواقعة شمال المغرب والتي تسمى بالمدينة الزرقاء، نظرا لاعتماد اللون الازرق في مبانيها مما يجعلها ذات رونق خاص.

ووثقت ابنة عمرو دياب رحلتها إلى “شفشاون” بمجموعة من الصور المثيرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”.

وفي إحدى الصور، ظهرت كنزي عمرو دياب وهي تقف في أحد أزقة المدينة متأملة الاواني الفخارية التي تستخدم عادة في إعداد الطعم المغربي وخاصة “الكسكسي”.

وارتدت ابنة عمرو دياب في ظهورها، ميني جيب جينز وبلوزة (كت) سوداء، مع بوت طويل من الجلد بااللون الجملي.

كنزي عمرو دياب في المغرب
كنزي عمرو دياب في المغرب

وفي صورة أخرى قريبة كشفت المستور، ظهرت ابنة عمرو دياب وهي تقف أمام إحدى الاستراحات، ليكتشف المتبعون بأنها لا ترتدي حمالة صدر، مما كشف ملامح أعضائها الحساسة.

ابنة عمرو دياب أمام الاستراحة بدون حمالة صدر
ابنة عمرو دياب أمام الاستراحة بدون حمالة صدر

انتقادات وسخرية

وتوالت التعليقات الساخرة من قبل المتابعين على إطلالتها الفاضحة، حيث علقت إحدى المتابعات على ما تفعله “كنزي” وشقيقتها “جنا”:”اللي فاضحين بابي الهضبه اهلااااااا”.

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وقالت أخرى:” البت مش لابسة براه”، في إشارة لعدم ارتدائها حمالة صدر.

كما سخرت أخرى من حجم صدره بالقول:” الصورة الاولى قدام والا قفا”.

ولا تتوانى كنزي عمرو دياب وشقيقتها جنا من نشر صورة وفيديوهات فاضحة باستمرار عبر حساباتهن على انستغرام، لا سيما ظهورهن مرارا برفقة عشيقائهن.

بنات عمرو دياب يكشفن صدورهن بإطلالات جريئة
بنات عمرو دياب جنا وكنزي

جنا عمرو دياب تحتفل بالشمبانيا

وقبل أيام معدودة أثارت شقيقتها “جنا” حالة من الجدل الكبير عقب احتفالها بالتعاقد مع شركة لإنتاج أغاني لها.

ابنة عمرو دياب ترتكب إحدى الكبائر
جنا وهي تشرب نخب توقيع العقد

وعبر “جنا” عمرو دياب عن فرحتها بتوثيع العقد مع الشركة بفتح زجاجة شمبانيا، الامر الذي جعلها موضع هجوم عنيف وانتقاد.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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