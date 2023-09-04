الإثنين, سبتمبر 4, 2023
الرئيسيةحياتناوضع إصبعه في مؤخرة زميله.. تقنية الفار تكشف تصرفًا غير لائق من...
حياتنارياضة

وضع إصبعه في مؤخرة زميله.. تقنية الفار تكشف تصرفًا غير لائق من اللاعب عمر ميندوزا!

الحادثة وقعت قبل أيام خلال المواجهة بين نادي كويريتارو المكسيكي ونظيره "أطلس" خلال مباراة الجولة الخامسة من الدوري المكسيكي

كتب سالم حنفي
فضيحة عمر ميندوزا
عمر ميندوزا يحاول وضع إصبعه في مؤخرة زميل منافس له
- Advertisement -

وطن – قالت قناة “كانال1” الإسبانية أن لاعب نادي كويريتارو المكسيكي عمر ميندوزا أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفعل الخطير غير اللائق الذي ارتكبه خلال مباراة الجولة الخامسة الافتتاحية لفريقه في الدوري المكسيكي لكرة القدم ضد أطلس في ملعب كوريجيدورا.

وقالت القناة التي عرضت مقاطع فيديو توثق الواقعة التي حدثت في وسط الملعب إنه تصرف بتصرف غير لائق، حيث شوهد ميندوزا في الجهة اليمنى ويحاول تشتيت انتباه لاعب الفريق المنافس عن طريق لمس مؤخرته بشكل متكرر.

واعتبرت الصحيفة ان هذا ليس الجزء الأكثر إثارة للجدل في النزاع، حيث التقطت تقنية VAR اللحظة التي حاول فيها ميندوزا وضع إصبعه في مؤخرة لاعب من الفريق المنافس.

الاستعانة بالفار لكشف الواقعة

ورغم أن الموقف لم يلاحظه الحكم، إلا أنه بعد دقائق تم استدعاء تقنية الفار حيث كان المشهد واضحًا، وتم طرد اللاعب على الفور.

ردود أفعال واسعة

وأثار المشهد البذيء للاعب عمر ميندوزاعشرات ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في قيام اللاعب بملامسة زميله، بينما أطلق آخرون مازحين حول الموقف وشاركوا الصور المضحكة ولمقاطع لمضحكة حول الواقعة، بحسب القناة.

المصدرقناة كانال1 الإسبانية + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

إيقاف تقنية الفيديو “VAR” في منافسات الدوري المصري لهذا السبب

رياضة

مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

رياضة

“تقنية الفار” تُنقذ برشلونة من السقوط على ميدانه أمام نابولي (شاهد)

رياضة

المرشح لرئاسة برشلونة “لابورتا” يشن هجوماً على غريمه ريال مدريد لماذا ؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات تدشن هيئة لإدارة اليانصيب للسماح بالقمار وفتح الكازينوهات على أراضيها

1000 سيارة تحت الحصار.. فيديو مرعب لتكدس مروري خانق أمام مدرسة صينية

خمسة شبان يورطون نتنياهو.. اغتصبوا بريطانية بشكل جماعي في هذا التوقيت!

مغامرة خطيرة: يمني يسافر مع أسرته المكونة من 9 أفراد على دراجة نارية! (فيديو)

الممثلة السورية عفراء حمشو تستعرض حروق فخذيها بطريقة مثيرة من جزر سيشل! (شاهد)

فلسطينية تقتل طفلها بصفعة واحدة فقط.. لن تصدق كيف حدث الأمر؟ (شاهد)

حافظ الميرازي يفحم رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

زوجته انهارت من البكاء.. هندي يمزق امتحان زوجته الجامعية والسبب غير متوقع! (فيديو)

كأنه بعث من جديد.. شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا ويشعل مواقع التواصل (شاهد)

ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة الرابعة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC