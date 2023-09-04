وضع إصبعه في مؤخرة زميله.. تقنية الفار تكشف تصرفًا غير لائق من اللاعب عمر ميندوزا!

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وطن – قالت قناة “كانال1” الإسبانية أن لاعب نادي كويريتارو المكسيكي عمر ميندوزا أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفعل الخطير غير اللائق الذي ارتكبه خلال مباراة الجولة الخامسة الافتتاحية لفريقه في الدوري المكسيكي لكرة القدم ضد أطلس في ملعب كوريجيدورا.

وقالت القناة التي عرضت مقاطع فيديو توثق الواقعة التي حدثت في وسط الملعب إنه تصرف بتصرف غير لائق، حيث شوهد ميندوزا في الجهة اليمنى ويحاول تشتيت انتباه لاعب الفريق المنافس عن طريق لمس مؤخرته بشكل متكرر.

واعتبرت الصحيفة ان هذا ليس الجزء الأكثر إثارة للجدل في النزاع، حيث التقطت تقنية VAR اللحظة التي حاول فيها ميندوزا وضع إصبعه في مؤخرة لاعب من الفريق المنافس.

الاستعانة بالفار لكشف الواقعة

ورغم أن الموقف لم يلاحظه الحكم، إلا أنه بعد دقائق تم استدعاء تقنية الفار حيث كان المشهد واضحًا، وتم طرد اللاعب على الفور.

ردود أفعال واسعة

وأثار المشهد البذيء للاعب عمر ميندوزاعشرات ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في قيام اللاعب بملامسة زميله، بينما أطلق آخرون مازحين حول الموقف وشاركوا الصور المضحكة ولمقاطع لمضحكة حول الواقعة، بحسب القناة.