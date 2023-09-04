“نيوم” تحتضن تصوير فيلم “عنترة” بقيادة سايمون ويست وفريق إنتاج عالمي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- في أول تجربة تصوير سينمائي بمنطقة “نيوم” وهي مدينة مستقبلية يجري بناؤها شمال غرب المملكة العربية السعودية، أعلن عن الإستعدادات للبدء بتصوير فيلم درامي عن الشاعر والفارس العربي الشهير عنترة بن شداد.

وقالت شركة “نيوم” السعودية إنها ستحتضن “تصوير أحداث الملحمة التاريخية عنترة بن شداد” بين مناظرها الطبيعية، وذلك مع بداية العام المقبل 2024، بقيادة المخرج العالمي الشهير سايمون ويست، صاحب السجل الحافل بالأعمال الفنية المميزة.

تفاصيل تصوير فيلم “عنترة” في مدينة نيوم السعودية

وبحسب ما ذكرت “نيوم” في بيان على موقعها الإلكتروني، الأحد، سيتم تصوير الفيلم في “استديوهات بَجّدة الصحراوية” في نيوم، وهو الموقع الذي لا يوفر لصانعي الأفلام القدرة على تصوير المناظر الطبيعية الخلابة في نيوم فحسب، بل يضم أيضًا استديوهات صوت متطورة. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الفيلم من ساحل البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 468 كيلومترًا، وهو سمة جغرافية بارزة لنيوم.

التصوير الفعلي يبدأ أوائل 2024

وقال موقع “العربية نت” إن أعمال التحضير للتصوير الفعلي لأحداث الفيلم من المقرر أن تبدأ في “نيوم” أوائل 2024 ولمدة 12 أسبوعاً.

وسيحظى الفيلم بالعديد من المزايا مثل: حوافز الاسترداد المالي التي تصل نسبتها إلى أكثر من 40%، والتي تقدمها “نيوم” لدعم إنتاج الأفلام الروائية والدراما التلفزيونية، وبرامج تلفزيون الواقع، والأفلام الوثائقية والإعلانات.

بالإضافة إلى توفير “نيوم” أحدث الاستوديوهات الصوتية عالمية المستوى، ومرافق دعم الإنتاج، والمواهب وطواقم العمل الاحترافية.

- Advertisement -

مخرج فيلم عنترة “سايمون ويست”

ويعد مخرج الفيلم صاحب سجل حافل بالأعمال الفنية المميزة، وشارك في إنتاج الفيلم الكاتب والمنتج ألكسندر أمارتي، وستيورات ساذرلاند من شركة سلتيك العربية، كما شارك مؤخراً في إنتاج فيلم قندهار (Kandahar) من بطولة جيرارد بتلر، الذي تم تصويره في السعودية.

وقال مخرج فيلم “عنترة”، سايمون ويست”، إن إتاحة الفرصة للتصوير في المنطقة التي ينتمي إليها عنترة، ستسهم في إضفاء مصداقية وواقعية أكبر على أحداث الفيلم، لافتاً إلى أنه سعيد ومتحمس للمشاركة في هذا العمل، كما أنه يتطلع للمساهمة في تنمية صناعة السينما الناشئة بالمنطقة، وإنتاج تجربة سينمائية فريدة للجمهور العالمي.

ويسرد الفيلم القصة الحقيقية والملحمية للفارس العربي عنترة بن شداد، الذي عاش في القرن السادس الميلادي، وخاض تجارب حياتية وقصصاً عظيمة، واشتهر بالشجاعة والبطولة حتى أصبح من أعظم وأشهر الفرسان والشعراء في التاريخ العربي كما أنه من أشهر شعراء الغزل العذري في العصر الجاهلي ما قبل انتشار الإسلام.

وقال ويست، بحسب موقع “outlookindia” الهندي “إن حياة عنترة هي واحدة من تلك القصص الحقيقية غير المعروفة نسبيًا والتي تثبت أن الحقيقة يمكن أن تكون أكثر غرابة من الخيال”.

وتابع أن فرصة التصوير في موطن قبيلة بني عبس- شبه الجزيرة العربية- تعني أنه سيجعل الفيلم يبدو بأفضل صورة، بينما نساعد في تنمية صناعة السينما الناشئة في المنطقة”.

وتشمل المشاريع الأخرى التي استضافتها ودعمتها نيوم على مدار الـ 18 شهرًا الماضية فيلم هوليوود الملحمي “محارب الصحراء” للمخرج روبرت وايت، والذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، بطولة أنتوني ماكي والسير بن كينجسلي، وفيلم بوليوود الرائج “دونكي” من إخراج راجكومار هيراني وبطولة شاروخان.