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من قطر.. أبو تريكة يكشف سر عدم خضوعه لإغراء المال السعودي (فيديو)

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، كشف في تصريح نادر عن الصفقة التي كاد بموجبها ينتقل لصفوف الهلال السعودي موسم 2009/2010

كتب كريم علي
من قطر.. أبو تريكة يكشف سر عدم خضوعه لإغراء المال السعودي
نجم كرة القدم محمد أبو تريكة
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وطن- بالتزامن مع الحملة السعودية لاجتذاب ألمع الأسماء الرياضية حول العالم، وعلى رأسهم نجوم كرة القدم، كشف الدولي المصري المُعتزل “محمد أبو تريكة” عن السبب وراء عدم انضمامه لأحد الأندية السعودية خلال مسيرته الكروية، في الفترة التي كان فيها نجم النادي الأهلي الأول قبل سنوات.

وقال “أبو تريكة” عن تجربته على شاشة BeIn Sports القطريّة أثناء تعليقه على العرض السعودي المغري المقدم لصلاح: “رفضت عرض الهلال السعودي ولو رجع بيا الزمن مش هغير رأيي أنا بحب الأهلي، إنما صلاح وضع غير وليفل (مستوى) غير”.

وجاء سؤال الإعلامي الرياضي القطري، عبد العزيز حمد النصر، لأبوتريكة على خلفية الأخبار المُتداولة منذ شهر تقريباً، حول نيّة الهلال السعودي ضمّ الموهبة المصرية –محمد صلاح– لصفوفه بمقابل مادي ضخم.

الهلال السعودي عرض استعارة أبو تريكة بـ 3 ملايين يورو عام 2009

الجدير بالذكر أنه أواخر عام 2008 وبينما كان أبو تريكة في أوجّ عطائه مع الأهلي المصري وأيضاً مع الفراعنة خاصة بعد أداءه التاريخي في نهائي بطولة أمم افريقيا، راجت أنباء مصرية المصدر بأن نادي الهلال طلب استعارة أبوتريكة لمدة موسم كامل.

وكشفت المصادر حينها أن العرض السعودي يتعلّق بإستعارة أبو تريكة من يناير 2009 حتى يناير 2010، في مقابل منح الأهلي 3 ملايين يورو، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب نفسه، والذي لن يقل عن مليون يورو، أي أن الصفقة سوف تكلف الهلال السعودي 4 ملايين يورو، حسب ماذكر مقال لصحيفة الرياض السعودية بتاريخ 22 ديسمبر 2008.

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والحديث قبل 13 عاماً عن مبلغ 4 ملايين يورو، يؤكد القيمة السوقية الكبيرة للنجم المصري في تلك الفترة ضمن الأندية والمنتخبات العربية.

المصدرتوتير، صحيفة الرياض السعودية، رصد وتحرير وطن

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