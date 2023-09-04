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مغامرة خطيرة: يمني يسافر مع أسرته المكونة من 9 أفراد على دراجة نارية! (فيديو)

متداولو الفيديو قالوا إن المواطن سافر بعائلته من صنعاء إلى الحديدة بهذه الطريقة بسبب ظروفه المادية الصعبة

كتب خالد السعدي
يمني يسافر على دراجة نارية
يمني يسافر مع عائلته مسافة طويلة على متن دراجة نارية
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وطن – لفت مواطن يمني، الأنظار بعدما سافر على متن دراجة نارية رفقة أسرته المكونة من تسعة أفراد، لمسافة طويلة للغاية.

وشوهد الشخص اليمني، وهو يقود دراجته النارية ويتوسط أسرته كبيرة العدد، المكونة من تسعة أشخاص أغلبهم أطفال، وبدوا جميعا سعداء بهذه الرحلة.

والرحلة التي قطعها المواطن اليمني جاءت من العاصمة صنعاء إلى محافظة الحديدة، وهي مسافة تمتد على الطرق التي يرتداها المسافرون لأكثر من 218 كيلو مترا.

ظروف مادية صعبة

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام يمنية، نقلا عن متداولي الفيديو، إن المواطن سافر بعائلته من صنعاء إلى الحديدة بهذه الطريقة بسبب ظروفه المادية الصعبة.

وأثار مقطع الفيديو، تفاعلا بين النشطاء اليمنيين، فهناك من عبروا عن حسرتهم وألمهم من اضطرار المواطن لفعل ذلك، فقد أبدى آخرون انزعاجهم من هذه المغامرة الخطيرة التي عرض فيها حياته وحياة عائلته لخطر كبير.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت في شوارع اليمن، ركوب نساء مع أقاربهن من الدرجة الأولى، على متن دراجات نارية، لعدم توفر أجرة المواصلات عبر الوسائل الآمنة الأخرى.

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يُشار إلى أن اليمن يشهد منذ تسعة أعوام، حربا بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

المصدرتويتر + وسائل إعلام يمنية - رصد وتحرير وطن

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