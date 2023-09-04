الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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حياتنا

كيف رد ياسين بونو على خبر انفصاله عن زوجته إيمان خالد؟..لقطات حاسمة

قامت إيمان خالد بإلغاء متابعة زوجها ياسين بونو وقامت بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابها على “انستجرام”

كتب رفيف عبدالله
أقوى رد من ياسين بونو على أنباء انفصاله عن زوجته إيمان (فيديو)
اللاعب المغربي ياسين بونو وزوجته إيمان خالد
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وطن- احتفل الحارس المغربي الشهير ياسين بونو، وزوجته إيمان خالد بعيد ميلاد ابنهما الوحيد إسحاق.

وظهر ياسين بونو وزوجته إيمان معاً في الفيديوهات التي نشرها منظم حفل عيد الميلاد بحضور أفراد عائلتهما والأصدقاء.

أجواء مغربية

وطغت الأجواء الشعبية المغربية على عيد الميلاد من حيث الأطباق مثل المسن والبغرير وغيرها.

وارتدى الزوجان ملابس كاجوال، فظهرت إيمان خالد ببنطال جينز وتوب أسود بدون أكمام، بينما ارتدى ياسين شورت رياضي وتيشرت رياضي واسع أيضاً.

ياسين بونو وإيمان
أقوى رد من ياسين على شائعة انفصالهما

انفصال ياسين وزوجته!

وكان ظهور الزوجان النادر معاً بمثابة رد على شائعات انفصالهما التي انتشرت بقوة مؤخراً بعدما قامت إيمان بإلغاء متابعة زوجها، وقامت بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابها على “انستجرام”.

بينما لا يزال حارس مرمى نادي إشبيلية المغربي، ياسين بونو، يتابع زوجته.

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ياسين بونو وإيمان
اجتمع الثنائي في عيد ميلاد نجلهما الوحيد

وكشف الصحفي المغربي توفيق نادر، آنذاك أنه صادف ياسين بونو في مدينة الدار البيضاء.

غير صحيح

وأكد توفيق نادر أنه صادف ياسين بونو وزوجته إيمان وكذا ابنهما يعقوب، بالقرب من مركز التسوق “مروكو مول”.

وأكد الصحفي المغربي أنه تبادل التحية وعائلته مع ياسين بونو، مشدداً على أن كل ما يشاع حول انفصال الأخير عن زوجته إيمان غير صحيح.

المصدررصد ومتابعة وطن

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