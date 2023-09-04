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كأنه بعث من جديد.. شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا ويشعل مواقع التواصل (شاهد)

الزعيم الليبي الراحل قتل في 20 أكتوبر 2011 بعد إلقاء القبض عليه في أنبوب صرف صحي بمدينة سرت

كتب سالم حنفي
شبيه معمر القذافي
شبيه معمر القذافي يتجول في شوارع ليبيا
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لشخص يتفمص شخصية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووفقا للفيديو المتدول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشخص متقمصا شخصية العقيد معمر القذافي وكأنه بعث من جديد بشكل أثار إعجاب كل من شاهده.

وكان الشخص قد ارتدى زيا مشابها من الزي الذي كان يظهر به معمر القذافي في غالبية المناسبات، معتمدا على العباءة وطاقية الرأس، مع نظارة سوداء وشعر كثيف ظاهر من الخلف، بالإضافة إلى شارب وذقن “دوقلاس” خفيفين.

ولم ينس الشخص أن يرفق بجانبه وهو يعتلي سيارة مفتوحة من السقف حرس خاص ليحبك المشهد كما يجب أن يكون.

احتفاء واسع

وواصل الشخص اسعراضه المثير بإلقاء التحية على المارة كما كان يفعل الزعيم الليبي الراحل، وسط احتفاء واسع في الشارع وقيام المارة بتصويره ومحاولة التقاط الصور معه.

وبحسب مقطع فيديو آخر، فقد ظهر شبيه القذفي من داخل السيارة وهو يتجول في الشوارع ويؤكدي حركة قبضة اليد الشهيرة بالزعيم الراحل.

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ووفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وضع شبيه القذافي الذي رافقته حراسة أمنية، إكليلا من الزهور على ضحايا ثورة 17 فبراير في مدينة بني وليد.

القبض على معمر القذافي ومقتله

يشار إلى أن الليبي الراحل معمر القذافي – الذي حكمَ ليبيا لأكثر من 40 سنة، قتل في 20 أكتوبر/تشرين اول 2011 خلال معركة سرت؛ حيثُ عُثرَ على العقيد مختبئًا في انبوب صرف غربي سرت على يدِ قوات المجلس الوطني الانتقالي.

وبعدَ وقتٍ قصيرٍ من إلقاء القبضِ عليه؛ فارق القذافي الحياة وقالَ حينَها المجلس الوطني الانتقالي إنه تُوفيّ متأثراً بجراحه التي أصيب بها في معركة بالأسلحة النارية لكنّ شريط فيديو مصور ظهرَ فيهِ القذافي وهو حيّ رفقة عناصر من الثوار الذين انهالوا عليهِ بالضرب وهو يطلبُ الصفح منهم.

المصدرتويتر + فيسبوك + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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