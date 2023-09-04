الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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حياتنا

فيديو لشاب فلسطيني أنقذ حياة طفل بسرعة بديهة في غضون ثوان

كتب خالد الأحمد
إنقاذ شاب فلسطيني لطفل
شاب فلسطيني ينقذ طفلا أُغلق شباك السيارة على رأسه
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر تدخلا شجاعا من قِبل شاب فلسطيني تحلّى بسرعة بديهة، ما مكّنه من إنقاذ طفل وهو في حضن والدته.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه في إحدى محافظات الضفة الغربية، سيدة كانت تتوقف بسيارتها، وبينما كانت تغلق زجاج الباب الذي ستنزل به أوتوماتيكيا، حُشرت رأس الطفل في مشهد مخيف.

وهرول الشاب الفلسطيني صوب السيارة، وهو وقف الزجاج الذي كان يُغلق بسرعة، قبل أن يبادر بتحطيمه لإنقاذ حياة الطفل.

تفاعل واسع مع مقطع الفيديو

أثار ما فعله الشاب الفلسطيني تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، ووصفه الكثيرون بأنه بطل حقيقي وأدّى عملا صعبا.

فقال خالد: “ما شفت أشجع من هذا.. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

وغردت سهير: “ربنا ينجيك ويسترك زى ما نجيت الغلبان ده”.

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وتفاعل نعيم: “تسلم يديه ابن بلدي”، فيما قال “مهند”: “ما شاء الله عليه ما فكر مرتين”.

في حين كتب ناشط: “الطفل يتنفس لماذا أول حل تكسر الزجاج كان من الممكن أولا تحاول تنزل الزجاج تنزيل الزجاجه ليس صعبا هناك عده طرق”.

وقالت ماجدة: “خطأ قد يتأذى الطفل من الزجاج المنكسر”.

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