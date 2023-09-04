الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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حياتنا

فلسطينية تقتل طفلها بصفعة واحدة فقط.. لن تصدق كيف حدث الأمر؟ (شاهد)

الضربة على الوجه تتسبب في شلله والتواء في الحنك وفي بعض الأحيان يسبب العمى

كتب رفيف عبدالله
فلسطينية تقتل طفلها بصفعة واحدة فقط.. لن تصدق كيف حدث الأمر؟
الطفل الضحية محمد مبروكة
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وطن– تسببت سيدة فلسطينية، بوفاة طفلها بعدما قامت بصفعه على وجهه صفعة واحدة.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن الحادث المفجع الذي شهدته مدينة نابلس في فلسطين، أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.

لم تقصد

وتبين أن الأم لم تقصد التخلص من طفلها محمد مبروكة (4 سنوات)، حين قامت بصفعه، ودخلت في حالة صدمة بعد وفاته.

وأثار الحادث تعاطفاً وغضباً في ذات الوقت، فكتبت متابعة: “لو علمت الأم بأن صفعة يدها على خد أبنها سوف تصرعه لقطعت يدها قبل أن تقدم على صفعه.. والله يعينها على تأنيب ضميرها و حرقة قلبها على فقد طفلها”.

وكتب آخر: ” اللي مو قد مسؤولية الزواج والانجاب يهرب منها”.

فلسطينية تصفع ابنها
الطفل الضحية محمد مبروكة

وذكر ثالث بحديث الرسول “إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه”، وكتب: ” حرام شرعا ضرب الوجه نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام”.

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أطباء يحذرون

ويحذر الأطباء من الضرب أو الصفع على الوجه، موضحين أنه يقتل ما بين 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ.

ويمكن أن تتسبب الضربة على الوجه في شلله والتواء في الحنك، وفي بعض الأحيان يسبب العمى.

كما تسبب الصفعة  في فقدان حاسة مؤقتاً، وأحياناً انعدام حاسة التذوق والشم مع مشاكل في دموع العين.

و الضرب المتكرر على الرأس والوجه يمكن أن يسبب أمراضا عصبية وبعض الأحيان يؤدي إلى الموت.

المصدررصد ومتابعة وطن

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