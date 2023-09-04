“عيب العمانيين الأكبر”.. محاضرة يوتيوبر بحريني في السلطنة تثير جدلا

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وطن- في تصريحات أثارت الجدل في السلطنة قال اليوتيوبر البحريني عمر فاروق، إن ‏أكبر عيب يتسم به العمانيون هو “تواضعهم” حسب وصفه، وأسوأ صفاتهم هو عدم معرفتهم بالتسويق لأنفسهم.

وقال عمر فاروق خلال محاضرة في حشد من العمانيين: “أنا لست بصدد مدحكم بل أقول الصدق هذا أكبر عيب”.

وتابع موجها حديثه للعمانيين:”أنت طيب أنت متواضع أنت بسيط ممتاز ولكن دع هذا الأمر لك”.

اليوتيوبر عمر فاروق يثير الجدل في السلطنة

واستدرك اليوتيوبر البحريني المعروف: “في الإبداع في الفن لا يجوز أن تكون متواضعاً جداً”.

وتابع عمر فاروق بينما شوهد العشرات من الجمهور يستمعون إليه:” أنا لا أتحدث بعيداً عنكم أنا من البحرين ولدينا تقريباً نفس الشيء”.

وأضاف:” لا يجوز أن لا تقدر نفسك لدرجة أن الناس تأخذ فرصها عنك”.

🎥 اليوتيوبر البحريني عمر فاروق : أكبر “عيب” في العمانيين 🇴🇲 “تواضعهم”. ما رأيك في كلامه؟! pic.twitter.com/OAz75vsGgT — رصد (@Rassd_Oman) September 3, 2023

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ولفت إلى أن العمانيين أفضل ناس في التسويق عن بلدهم ولكن –حسب قوله- أسوأ ناس في التسويق عن أنفسهم، مع العلم أن الإنسان عندما يتميز فهو أكبر تسويق لبلاده، كما قال.

وتحدث “فاروق” عن لاعب الكرة علي الحبسي، واستشهد به في حديثه فضجت القاعة بالتصفيق. وأكمل “كلنا فخورين فيه وهو رمز عماني خرج إلى العالمية جعل كل العرب يفخرون به.”

ردود أفعال العمانيين على حديث عمر فاروق

وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس”-تويتر سابقاً ـ بين مؤيد ومعارض لما قاله عمر فاروق.

وقال مغرد مهاجما فاروق، إن “التواضع ليس عيبًا ولكن العيب هذا الكم الهائل من المواطنين للاستماع ل يوتيوبر لا يقدم او يؤخر.”

وتابع:” حسن الخلق و اللطف الجم ماركة مسجلة للعمانيين، بارك الله فيهم”.

فيما قالت الكاتبة الكويتية “سعدية مفرج” إن تواضع العُمانيين لا يبدو مبالغاً فيه، ليصل بهم وبنا إلى تلك النتيجة، ذلك أنه، كما بدا لي، تواضع موروث ومتوارث، عبر جينات الشخصية التي تتراكم فيها عراقة الشرق كله، وتتكسر فيها نصال الطبيعة على نصال السماء، في اختبار أبدي، حسب وصفها.

وأيد آخر كلام اليوتيوبر عمر فاروق، مشيراً إلى أن للتواضع حدود.

وفي السياق ذاته ذهب حساب ” مُهندس عُمان” إلى القول أن كلام اليوتيوبر صحيح وهذا ما جعل الكل يمدح بالعمانيين وفي الوقت ذاته يستغل طيبتهم أكثر من اللازم.”

واستدرك:” نحن نغض الطرف عن أشياء كثيرة ونتنازل عن أشياء من حقنا الحصول عليها ولكن طيبتنا “عيب” فينا وهذه حقيقة”.

كلامه صح 👍🏻 وهذا الي مخلي الكل يمدح فينا ونفس الوقت يستغل طيبتنا اكثر من اللازم ونغض الطرف عن اشياء كثيره ونتنازل عن اشياء من حقنا الحصول عليها ولكن طيبتنا "عيب" فينا وهذي حقيقه ما قال الا الحق… — مُهندس عُمان#الصقري🦅𝔞𝔩𝔰𝔞𝔮𝔯𝔦l🇵🇸 🇴🇲 (@aflah4604) September 3, 2023

وعبرت ناشطة من جانبها عن اعتقادها بأن “التواضع لم يدفن يوماً قيمة إنسان، وبالمقابل لم يعط التكبر له قيمة”.

وأردفت:”التواضع سمة العظماء .. فكلما تواضعت، زاد قدرك عند الله وعند الناس”.

عمر التواضع مادفن قيمة إنسان

وعمر التكبر ما عطى إنسان قيمه..

التواضع سمة العظماء .. فكلما تواضعت، زاد قدرك عند الله وعند الناس — ghaya (@gaya01) September 3, 2023

وعمر فاروق يوتيوبر وصانع محتوى بحريني معروف، علاوة على كونه مصور سينمائي ومخرج، فقد اشتهر على مستوى العالم العربي من خلال برنامجه “عمر يجرب”.