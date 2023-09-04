الإثنين, سبتمبر 4, 2023
الرئيسيةرياضةسيرجيو راموس يرفض عرض الاتحاد السعودي من أجل العودة إلى إشبيلية
رياضة

سيرجيو راموس يرفض عرض الاتحاد السعودي من أجل العودة إلى إشبيلية

راموس يقترب من الانتقال إلى نادي إشبيلية هذا الموسم بنسبة 95%

كتب فارس أبو شيحة
عودة راموس إلى إشبيلية
النجم الإسباني سيرجيو راموس
- Advertisement -

وطن- رفض المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 37 عاماً، عرض القدوم إلى الدوري السعودي روشن من بوابة نادي الاتحاد هذا الصيف، بعد تلقيه عرض من ناديه الأم إشبيلية للعودة إلى صفوفه بعد 18 عاماً.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” سيرجيو راموس إلى إشبيلية. ها نحن ذا نؤكد، تم التوصل إلى الاتفاق الشفهي بشأن صفقة قصير الأجل..”.

عودة سيرجيو راموس إلى إشبيلية

وأضاف رومانو، ” راموس توصل إلى اتفاق مع نادي إشبيلية بعد مكالمة تلقاها من إدارة النادي، على الرغم من المقترحات المطروحة على الطاولة من الاتحاد وكذلك أندية تركية.. اللاعب سيعود إلى إشبيلية بعد 18 عاماً”.

من جهته، قال الصحفي الإسباني خوان كاسترو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، بشأن اقترب راموس من التوقيع مع نادي إشبيلية الإسباني، ” راموس كان على وشك الموافقة على عرض الاتحاد السعودي“.

كما وأوضح كاسترو، بأن المدافع الإسباني راموس وافق على عرض نادي إشبيلية، على الرغم أن العرض أقل من الاتحاد، وفرض حصول النادي الأندلسي على اللاعب هو 95% هذا الموسم.

- Advertisement -
راموس والانتقال إلى نادي إشبيلية
تغريده رومانو عن انتقال راموس إلى إشبيلية

وذكرت تقارير إسبانية أخرى، بأن عرض نادي إشبيلية مع الإسباني سيرجيو راموس. هو لمدة موسم واحد، مع خيار التجديد لعام آخر إضافي.

راموس وعرض الاتحاد السعودي

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد تحدثت في وقت سابق عن تقديم نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس. هذا الصيف، لمدة عامين كاملين. بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المنصرم.

سيرجيو راموس
الإسباني سيرجيو راموس

يذكر بأن نادي إشبيلية يحتل أدنى جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. بدون أي من النقاط، بعد 3 هزائم متتالية في الجولات الثلاث الماضية للموسم الجاري.

المصدروطن + فابريزيو رومانو / منصة X + قناة العربية السعودية

اقرأ أيضاً

الهدهد

كيف نجحت السعودية في شراء “تيران وصنافير” وعجزت عن شراء محمد صلاح!

الهدهد

هل تُغضب تصريحات أبو تريكة عن العرض السعودي لصلاح ابن سلمان؟ (فيديو)

الهدهد

صفقة محمد صلاح.. أمير سعودي يرد على اتهام المملكة بخطف القوى الناعمة المصرية

رياضة

الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس.. وهذه تفاصيله

حياتنا

“الكلاسيكو لا يزال تريند”.. تصرف صادم لأحد مشجعي الاتحاد بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

الهدهد

“صوص” مشجعة الاتحاد وإطلالة الكلاسيكو.. هل تعمدت الإثارة الجنسية؟ (فيديو)

رياضة

هدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الهلال على الاتحاد في قمة الكلاسيكو

رياضة

صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

رياضة

كيف يمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الكلاسيكو السعودي؟!

حياتنا

الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023.. بعد فوز باريس على ليون برباعية

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

ظهور نادر لأخ السيدة الجليلة زوجة هيثم بن طارق يثير جدلاً كبيراً.. ما القصة؟! (شاهد)

معاذ ابن هند القحطاني في ظهور فاضح مع حبيبته.. لا ترتدي حمالات صدر (فيديو)

تسريب اجتماع كوهين والمنقوش.. هل يكون مخطط إسرائيلي لتمكين حفتر من حكم ليبيا بالكامل؟

مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!

نور الغندور فعلتها وظهرت بالمايوه لأول مرة.. هل تقصد إثارة إعجاب جورجينا؟ (فيديو)

“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

“هروب ماكر من الغابون” وتفاصيل حصرية عن رحلة محمد السادس إلى فرنسا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC