سيرجيو راموس يرفض عرض الاتحاد السعودي من أجل العودة إلى إشبيلية

وطن- رفض المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 37 عاماً، عرض القدوم إلى الدوري السعودي روشن من بوابة نادي الاتحاد هذا الصيف، بعد تلقيه عرض من ناديه الأم إشبيلية للعودة إلى صفوفه بعد 18 عاماً.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” سيرجيو راموس إلى إشبيلية. ها نحن ذا نؤكد، تم التوصل إلى الاتفاق الشفهي بشأن صفقة قصير الأجل..”.

وأضاف رومانو، ” راموس توصل إلى اتفاق مع نادي إشبيلية بعد مكالمة تلقاها من إدارة النادي، على الرغم من المقترحات المطروحة على الطاولة من الاتحاد وكذلك أندية تركية.. اللاعب سيعود إلى إشبيلية بعد 18 عاماً”.

من جهته، قال الصحفي الإسباني خوان كاسترو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، بشأن اقترب راموس من التوقيع مع نادي إشبيلية الإسباني، ” راموس كان على وشك الموافقة على عرض الاتحاد السعودي“.

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla

Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023