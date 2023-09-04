سيرجيو راموس يرفض عرض الاتحاد السعودي من أجل العودة إلى إشبيلية

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وطن- رفض المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس 37 عاماً، عرض القدوم إلى الدوري السعودي روشن من بوابة نادي الاتحاد هذا الصيف، بعد تلقيه عرض من ناديه الأم إشبيلية للعودة إلى صفوفه بعد 18 عاماً.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” سيرجيو راموس إلى إشبيلية. ها نحن ذا نؤكد، تم التوصل إلى الاتفاق الشفهي بشأن صفقة قصير الأجل..”.

عودة سيرجيو راموس إلى إشبيلية

وأضاف رومانو، ” راموس توصل إلى اتفاق مع نادي إشبيلية بعد مكالمة تلقاها من إدارة النادي، على الرغم من المقترحات المطروحة على الطاولة من الاتحاد وكذلك أندية تركية.. اللاعب سيعود إلى إشبيلية بعد 18 عاماً”.

من جهته، قال الصحفي الإسباني خوان كاسترو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، بشأن اقترب راموس من التوقيع مع نادي إشبيلية الإسباني، ” راموس كان على وشك الموافقة على عرض الاتحاد السعودي“.

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023

كما وأوضح كاسترو، بأن المدافع الإسباني راموس وافق على عرض نادي إشبيلية، على الرغم أن العرض أقل من الاتحاد، وفرض حصول النادي الأندلسي على اللاعب هو 95% هذا الموسم.

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وذكرت تقارير إسبانية أخرى، بأن عرض نادي إشبيلية مع الإسباني سيرجيو راموس. هو لمدة موسم واحد، مع خيار التجديد لعام آخر إضافي.

الصحافي خوان كاسترو من "ماركا" الإسبانية 🎙️ : ▪️ سيرجيو راموس كان على وشك الموافقة على عرض اتحاد جدة

▪️ المدافع الإسباني وافق على إشبيلية رغم أن عرضه أقل من الاتحاد

▪️ فرصة حصول إشبيلية على خدمات راموس تصل إلى 95%#العربية_رياضة pic.twitter.com/QxiGFplPvt — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) September 3, 2023

راموس وعرض الاتحاد السعودي

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد تحدثت في وقت سابق عن تقديم نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس. هذا الصيف، لمدة عامين كاملين. بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المنصرم.

يذكر بأن نادي إشبيلية يحتل أدنى جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. بدون أي من النقاط، بعد 3 هزائم متتالية في الجولات الثلاث الماضية للموسم الجاري.