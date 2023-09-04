سلمى حايك تستعرض مفاتنها التي لا تقاوم ببكيني مثير ورقصة الفراشة (شاهد)

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وطن- بثت سلمى حايك، أجواءً إيجابية لمتابعيها، بأداء رقصة الفراشة وهي ترتدي ملابس السباحة.

احتفلت سلمى حايك بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة من خلال مشاركة أخرى رائعة وهي ترتدي البكيني، بينما قدمت القليل من التوجيه الحياتي في الرسالة المصاحبة.

رداء حريري

يتضمن الفيديو القصير لقطات للنجمة وهي تدور وترقص، بينما يتحرك حولها رداءها الحريري الذي يصل طوله إلى الأرض. والذي يشتمل على غطاء للرأس ومطبوع بزخارف طبيعية على خلفية باللونين الفيروزي والبرتقالي.

تحت القطعة الفاخرة، ارتدت سلمى حايك بكيني مثير ، وأكملت الإطلالة بزوج من النظارات الشمسية الداكنة وتصفيفة شعر طبيعية مجعدة.

وعلقت على المقطع قائلة: “الحياة عبارة عن سلسلة من المراحل ذات بدايات ونهايات.. ولهذا السبب لا بأس في بعض الأحيان أن نشعر وكأننا فراشات حتى لو تركنا جزءًا منا يرحل…”.

ممتنة لكل النعم

احتفلت الممثلة يوم السبت بعيد ميلادها السابع والخمسين بمجموعة من الصور الجريئة.

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حيث كانت سلمى حايك تقف في المياه الزرقاء الصافية بينما كانت ترتدي بيكيني أحمر ناري مع زخرفة بيضاء.

ووضعت النجمة الحسناء القليل من المكياج، وشعرها كان مبللاً. وعلقت: “أنا سعيدة جدًا لكوني على قيد الحياة وممتنة جدًا لكل النعم”.