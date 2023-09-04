الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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تقارير

زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويرشح شخصية مسلمة لخلافته.. من هو رستم عمروف؟

الرئيس الأوكراني قال إن الوزير المقال أمضى أكثر من 550 يوماً في الحرب الشاملة ورأى أن الجيش بحاجة لنهج جديد

كتب خالد السعدي
رستم عمروف
وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف
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وطن – أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرارا بإقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، وقال إنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع، اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلاً منه.

وقال زيلينسكي: “قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني.. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في الحرب الشاملة.. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته”.

وهذه الخطوة تمثل أكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، بحسب وكالة “رويترز“.

زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني.

وريزنيكوف يشغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2021، ولعب دوراً في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية، وسبق أن وصف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

من هو رستم عمروف؟

رستم عمروف، الذي يرشحه زيلينسكي وزيرا جديدا للدفاع، يبلغ من العمر 41 عاماً، يرأس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر / أيلول 2022.

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رستم عمروف
رستم عمروف

ولعب عمروف دوراً في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن رستم عمروف، أصبح أول مواطن من أقلية تتار القرم المسلمة سيتولى منصب وزير في تاريخ أوكرانيا.

وشغل عمروف سابقاً منصب الممثل الخاص لرئيس أوكرانيا، كما أنه مفوض المجلس الاستشاري لتفاعل أوكرانيا مع الدول العربية والإسلامية، وعضو في فريق التفاوض الأوكراني مع روسيا منذ فبراير/شباط 2022.

المصدرالأناضول + رويترز

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