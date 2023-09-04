زوجته انهارت من البكاء.. هندي يمزق امتحان زوجته الجامعية والسبب غير متوقع! (فيديو)

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وطن – تعرضت طالبة جامعية في الهند لموقف محرج وصادم عندما اقتحم زوجها قاعة الامتحان ومزق أوراقها.

ففي ولاية ماديا براديش، كانت الطالبة الجامعية في قاعة الامتحان، تخوضه رفقة زميلاتها وزملائها، إلا أنها صُدمت وهي ترى زوجها يقتحم القاعة ويـمزق أوراق الامتحان، وصرخ قائلاً: “لا أريد لزوجتي أن تتعلم ولا تأخذ شهادة البكالوريوس”.

بعد ذلك، تمكن الزوج من الهروب من قاعة الامتحان دون أن يتم الإمساك به، في حين ظلت الزوجة تبكي في مكانها، حتى وصلت الشرطة وفتحت تحقيقا في الحادثة.

رواج كبير وتفسير للمقطع

وفيما حقق مقطع الفيديو رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد فسّر متخصصون هذا المشهد بأنه ينم عن مشكلة اجتماعية، تخص عدم تقبل بعض الأزواج لتكون زوجاتهم حاصلات على شهادات جامعية أكثر تقدما منهم.

الهند ثاني دولة عالميا في نظام التعليم العالي

وتعتبر الهند الدولة الثانية عالميا من حيث نظام التعليم العالي، حيث تضم 1000 جامعة وأكثر من 38 ألف كلية، وهذا النظام ليس متوسّعًا من حيث عدد الجامعات والكليات فقط بل ومن حيث نوعية العروض الأكاديمية التي يقدّمها.

ويوجد في نظام التعليم الجامعي في الهند، أحدث التخصصات التقنية والتكنولوجية، ما يجعلها وجهة للكثيرين حول العالم.