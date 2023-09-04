الإثنين, سبتمبر 4, 2023
الرئيسيةفيديوزوجته انهارت من البكاء.. هندي يمزق امتحان زوجته الجامعية والسبب غير متوقع!...
فيديو

زوجته انهارت من البكاء.. هندي يمزق امتحان زوجته الجامعية والسبب غير متوقع! (فيديو)

فسّر متخصصون هذا المشهد بأنه ينم عن مشكلة اجتماعية تخص عدم تقبل بعض الأزواج لتكون زوجاتهم حاصلات على شهادات جامعية أكثر تقدما منهم

كتب شيراز ماضي
هندي يقتحم قاعة جامعية ويمزق أوراق امتحان زوجته
هندي يقتحم قاعة جامعية ويـمزق أوراق امتحان زوجته
- Advertisement -

وطن – تعرضت طالبة جامعية في الهند لموقف محرج وصادم عندما اقتحم زوجها قاعة الامتحان ومزق أوراقها.

ففي ولاية ماديا براديش، كانت الطالبة الجامعية في قاعة الامتحان، تخوضه رفقة زميلاتها وزملائها، إلا أنها صُدمت وهي ترى زوجها يقتحم القاعة ويـمزق أوراق الامتحان، وصرخ قائلاً: “لا أريد لزوجتي أن تتعلم ولا تأخذ شهادة البكالوريوس”.

بعد ذلك، تمكن الزوج من الهروب من قاعة الامتحان دون أن يتم الإمساك به، في حين ظلت الزوجة تبكي في مكانها، حتى وصلت الشرطة وفتحت تحقيقا في الحادثة.

رواج كبير وتفسير للمقطع

وفيما حقق مقطع الفيديو رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد فسّر متخصصون هذا المشهد بأنه ينم عن مشكلة اجتماعية، تخص عدم تقبل بعض الأزواج لتكون زوجاتهم حاصلات على شهادات جامعية أكثر تقدما منهم.

الهند ثاني دولة عالميا في نظام التعليم العالي

وتعتبر الهند الدولة الثانية عالميا من حيث نظام التعليم العالي، حيث تضم 1000 جامعة وأكثر من 38 ألف كلية، وهذا النظام ليس متوسّعًا من حيث عدد الجامعات والكليات فقط بل ومن حيث نوعية العروض الأكاديمية التي يقدّمها.

الهند ثاني دولة عالميا في نظام التعليم العالي
تضم الهند 1000 جامعة وأكثر من 38 ألف كلية

ويوجد في نظام التعليم الجامعي في الهند، أحدث التخصصات التقنية والتكنولوجية، ما يجعلها وجهة للكثيرين حول العالم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

فيديو

فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

الهدهد

عنصرية غير مسبوقة.. معلمة هندوسية تطلب من التلاميذ ضرب طفل لأنه مسلم فقط!! (شاهد)

الهدهد

حاولوا نزع حجابها.. مواجهة مثيرة بين فتاة مسلمة وعشرات الهندوس (فيديو)

الهدهد

لقطات صادمة توثّق اعتداء مروعا.. مسلم هندي ضحية جديدة لجرائم الهندوس

حياتنا

فيديو الاسانسير.. القصة الحقيقية وراء سحق طفل حتى الموت (شاهد)

حياتنا

بهذه الطريقة الشنيعة مات 3 فيلة في الهند (شاهد)

حياتنا

“جريمة شرف” تهزّ البلاد .. قطع رأس أخته ونقله إلى مركز الشرطة في كيس! (شاهد)

الهدهد

تدافع جنوني على شراء الأرز في أمريكا بعد حظر الهند لصادراتها منه (فيديو)

الهدهد

الشرطة الهندوسية تهين هنديين مسلمين بطريقة مؤسفة (فيديو)

فيديو

دفعت حياتها ثمن صورة رومانسية مع زوجها .. نهاية مأساوية لأم أمام أعين أطفالها (فيديو)

حياتنا

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

1000 سيارة تحت الحصار.. فيديو مرعب لتكدس مروري خانق أمام مدرسة صينية

وضع إصبعه في مؤخرة زميله.. تقنية الفار تكشف تصرفًا غير لائق من اللاعب عمر ميندوزا!

خمسة شبان يورطون نتنياهو.. اغتصبوا بريطانية بشكل جماعي في هذا التوقيت!

مغامرة خطيرة: يمني يسافر مع أسرته المكونة من 9 أفراد على دراجة نارية! (فيديو)

الممثلة السورية عفراء حمشو تستعرض حروق فخذيها بطريقة مثيرة من جزر سيشل! (شاهد)

فلسطينية تقتل طفلها بصفعة واحدة فقط.. لن تصدق كيف حدث الأمر؟ (شاهد)

حافظ الميرازي يفحم رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

كأنه بعث من جديد.. شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبيا ويشعل مواقع التواصل (شاهد)

ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة الرابعة

ذا صن: حفلات “هذيان” سرية مع شرب الخمر والمخدرات في السعودية بتجاهل تام من السلطات

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC