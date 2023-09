رقم قياسي في عالم المستديرة للبرغوث ميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 36 عاماً، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ عالم كرة القدم.

ووصل البرغوث ميسي بعد قيادة فريقه إنتر ميامي بالفوز على لوس أنجلوس في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى 360 صناعة للأهداف. كأكثر اللاعبين مساهمة في تحقيق ذلك بعالم الكرة المستديرة مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده.

وساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مشواره مع نادي برشلونة، في صناعة 269 هدفاً، ومع باريس سان جيرمان بصناعة 34 هدفاً، ومع إنتر ميامي الأمريكي. حتى الآن بصناعة 4 أهداف منذ قدومه إلى الفريق هذا الصيف.

كما وساهم بصناعة 53 هدفاً خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده الأرجنتين، في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

Some Sunday fun 👀

Take a look at tonight’s highlights from our 3-1 win and catch us back in action on #MLSSeasonPass on @AppleTV next week. pic.twitter.com/N9i8CQ8KKu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023