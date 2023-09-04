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رياضة

رقم قياسي في عالم المستديرة للبرغوث ميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

ميسي يصل إلى 360 صناعة للأهداف كأكثر اللاعبين في تاريخ لعبة كرة القدم حتى الآن

كتب فارس أبو شيحة
ليونيل ميسي
ليوينل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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وطن- أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 36 عاماً، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ عالم كرة القدم.

ووصل البرغوث ميسي بعد قيادة فريقه إنتر ميامي بالفوز على لوس أنجلوس في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى 360 صناعة للأهداف. كأكثر اللاعبين مساهمة في تحقيق ذلك بعالم الكرة المستديرة مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده.

رقم ميسي القياسي مع إنتر ميامي

وساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مشواره مع نادي برشلونة، في صناعة 269 هدفاً، ومع باريس سان جيرمان بصناعة 34 هدفاً، ومع إنتر ميامي الأمريكي. حتى الآن بصناعة 4 أهداف منذ قدومه إلى الفريق هذا الصيف.

كما وساهم بصناعة 53 هدفاً خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده الأرجنتين، في كافة المسابقات والبطولات المختلفة.

وسيلتقي ميسي وزملائه في منتخب الأرجنتين (راقصي التانغو) بطل كأس العالم. لنسخة 2022، أمام الإكوادور وبوليفيا، خلال فترة التوقف الدولي، في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2026.

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ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي
احتفال ميسي مع زميله في إنتر ميامي الأمريكي

مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس

وفي سياق آخر، تغلب فريق إنتر ميامي على منافسه لوس أنجلوس بثلاثية ثمينة. مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم، الاثنين.

وأحرز ثلاثية أهداف إنتر ميامي في المباراة أمام لوس أنجلوس، فاكوندو فارياس في الدقيقة ال14، وجوردي ألبا في الدقيقة 51 وليوناردو كامبانا في الدقيقة ال83.

كما وسجل فريق لوس أنجلوس الهدف الوحيد للفريق في اللقاء، عن طريق اللاعب ريان هولينغشييد في الدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بين كلا الفريقين.

ورفع إنتر ميامي رصيده بعد فوزه على لوس أنجلوس إلى 25 نقطة في المركز ال14 من ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز.

فيما تجمد رصيد الخاسر لوس أنجلوس. عند النقطة ال40 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري حتى يومنا هذا.

المصدروطن + إنتر ميامي/ منصة X

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